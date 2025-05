Food: Mozzarella dop, l’omaggio del Consorzio di tutela alla nave Amerigo Vespucci

15 Maggio 2025

Napoli, 15 mag. (Labitalia) – Un incontro tra due eccellenze del Made in Italy: la mozzarella di bufala campana Dop a bordo della nave più bella del mondo, Nave Amerigo Vespucci. In occasione della tappa di Napoli del ‘Tour Mediterraneo Vespucci’, che si concluderà domani, il Consorzio di tutela ha voluto rendere omaggio alla gloriosa storia del veliero, realizzando una treccia di mozzarella Dop dedicata alla Nave scuola della Marina Militare e omaggiando l’equipaggio di una fornitura di Bufala Campana. Il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo, ha incontrato il capitano di Vascello Giuseppe Lai, comandante di Nave Amerigo Vespucci, nella Sala del Consiglio.

“E’ stato un vero onore incontrare il comandante Lai, uomo di eccezionali doti innanzitutto umane. Il saper fare italiano ha nel Vespucci un simbolo mondiale e un esempio da seguire. Dal canto nostro, abbiamo voluto accogliere la Nave Scuola facendo assaporare di nuovo il gusto di casa e famiglia, che porta con sé la mozzarella di bufala campana. Un gusto di cui si avverte spesso la nostalgia durante i tanti giorni in mare”, commenta il presidente Raimondo.

La mozzarella Dop sarà anche la protagonista dell’evento di questa sera con istituzioni e autorità, organizzato dal Ministero dell’Agricoltura, nell’ambito delle iniziative del ‘Villaggio in Italia’ per promuovere la cucina Italia a Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Il ‘Tour Mediterraneo Vespucci-Villaggio in Italia’ è un’iniziativa nata da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, che racconta e condivide l’esperienza internazionale del ‘Tour mondiale’ che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.