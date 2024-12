Formazione: Dot academy, corsi gratuiti nel settore IT in partenza a gennaio

10 Dicembre 2024

Milano, 10 dic. (Labitalia) – Dot academy, ente di formazione con sede a Milano, specializzato nei nuovi linguaggi in ambito digitale, organizza per il mese di gennaio corsi di formazione gratuita riservati a diplomati e laureati che hanno come scopo l’approfondimento di tecniche di progettazione web, marketing e intelligenza artificiale. Al via il corso gratuito Content marketing & ai specialist (20/01/2025 – 14/02/2025 160 ore). L’obiettivo del corso è offrire una comprensione approfondita delle dinamiche e delle strategie nel settore del marketing digitale, con un focus particolare sull’influenza dei social media e delle collaborazioni con community ed influencers affini al target di riferimento.

I partecipanti impareranno a costruire e gestire efficacemente campagne di influencer marketing, a selezionare gli influencer più in linea con i valori del brand e a stabilire collaborazioni proficue. Si esamineranno le migliori pratiche per negoziare accordi di affiliazione, creazione di branded content, ed ingaggio di creators digitali e i kpi. Si approfondirà, inoltre, l’importanza dei contenuti di qualità e di una strategia di comunicazione autentica nell’engagement del pubblico. Sbocchi lavorativi: influencer marketing, social media manager, community manager, blogger, content creator. Orario full-time: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 on line – live.

C’è poi il corso gratuito di UX-UI design 20/01/2025 – 14/02/2025 – 160 ore . I partecipanti riceveranno una solida formazione nell’ambito della progettazione dell’esperienza utente e di interfacce di siti web e applicazioni sulla base dei bisogni degli utenti. Impareranno a interagire con il cliente e a comprenderne le esigenze, a studiare i potenziali utenti e a tradurre le informazioni ottenute dal brief per testare la fattibilità delle implementazioni fatte, fornendo al contempo uno strumento utile agli sviluppatori per implementare quanto progettato. Sbocco lavorativo web designer . Orario full-time: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 on line e live. A seguire il corso gratuito Seo specialist & inbound marketing 27/01/2025 – 07/02/2025 – 80 ore che permetterà ai partecipanti di gestire un sito web a 360 gradi: dalla creazione dei contenuti agli aspetti tecnici. L’obiettivo del corso è formare più figure in grado di gestire la creazione di contenuti e gli aspetti tecnici di un sito web per renderlo più visibile sui motori di ricerca, ottimizzandolo con strumenti di marketing digitale per raccogliere lead e ottenere maggiore notorietà. Sbocco lavorativo seo specialist. Orario full-time: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 on line e live.