Formazione: Dot academy, corsi gratuito per chi vuole fare carriera nella comunicazione

7 Giugno 2024

Milano, 7 giu. (Labitalia) – Dot academy, ente di formazione con sede a Milano, organizza corsi di formazione gratuita in vari settori. I corsi sono riservati a diplomati e laureati che abbiano l’intenzione di intraprendere una carriera nel mondo della comunicazione, del marketing con strumenti che consentano di creare contenuti per il web e per i social. I partecipanti approfondiranno anche l’utilizzo corretto dell’intelligenza artificiale.

Sono tre i corsi in partenza a giugno. 1) Content marketing & AI specialist – Dal 17/06 al 12/07 di 160 ore. L’obiettivo del corso è quello di insegnare ai discenti come utilizzare l’Intelligenza Artificiale come nuova strategia per intraprendere una carriera all’interno del campo del content marketing, utile per la creazione di uno storytelling e di contenuti che possano avere per il proprio brand o per ipotetici clienti sempre più attrattiva e innovazione. Il corso è aperto a 12/13 partecipanti interessanti al mondo del digital tourism, diplomati o laureati in marketing e comunicazione.

2) Ux-Ui design dal 17/06 al 12/07 corso gratuito finanziato di 160 ore. Il corso permette agli studenti di acquisire le competenze nell’ambito della progettazione dell’esperienza utente e di interfacce di siti web e applicazioni sulla base dei bisogni degli utenti. Impareranno a interagire con il cliente e a comprenderne le esigenze, a studiare i potenziali utenti e a tradurre le informazioni ottenute dal brief e dalle indagini in un prototipo funzionante che possa fungere da strumento per testare la fattibilità delle implementazioni fatte, fornendo al contempo uno strumento utile agli sviluppatori per implementare quanto progettato. Il corso è aperto a 12/13 partecipanti che abbiano già una base di partenza nel mondo della user experience.

3) Digital marketing dal 24/06 al 05/07 di 80 ore. Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di creare e gestire una campagna di comunicazione digitale, riuscendo a progettare e trovare strategie di web marketing utilizzate nelle aziende. I partecipanti impareranno le azioni di vendita delle attività aziendali e come interagire con gli utenti/acquirenti catturando visivamente la loro attenzione.

Inoltre, gli iscritti impareranno come integrare le azioni di marketing online con le strategie di marketing aziendale e utilizzare al meglio gli strumenti di web marketing. Apprenderanno, i metodi per monitorare e controllare le campagne di web marketing per ottimizzarne le prestazioni. Infine, per rendere il corso più interattivo verrà effettuato un project work in presenza con una nostra azienda partner gestendo tutta la comunicazione interna ed esterna. Il corso è aperto a 12/13 partecipanti diplomati/laureati con un percorso di studio affine che abbiano l’intenzione di intraprendere una carriera all’interno del content marketing o digital marketing.