Formazione: Nhrg, corso gratuito per Hr specialist

13 Maggio 2024

Roma, 13 mag. (Labitalia) – Nhrg, agenzia per il lavoro promuove un corso di formazione gratuito, altamente professionalizzante finalizzato all’inserimento lavorativo dei migliori allievi all’interno di aziende clienti nel ruolo di hr specialist. Il corso è rivolto a candidati, sia occupati che disoccupati, iscritti e selezionati da Nhrg, residenti in tutta Italia con la preferenza di Pomezia (RM) e zone limitrofe. La durata è di 175 ore (suddivise tra teoria e pratica), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il corso avrà inizio il 27 maggio 2024 e terminerà il 28 giugno 2024, inclusi. Si svolgerà online in modalità Fad. Per partecipare è necessario essere in possesso di pc con webcam e microfono ed una buona connessione. Requisiti: laurea triennale e/o esperienza in una determinata area di formazione; propensione al lavoro di gruppo e predisposizione all’apprendimento; ottima capacità di comunicazione. Il corso mira a fornire ai partecipanti una serie di conoscenze teorico-pratiche inerenti all’attività di ‘hr specialist’.

Alla luce del lavoro di squadra, essenziale per centrare obiettivi aziendali, e attraverso l’uso di strumenti efficaci ed efficienti di comunicazione, i discenti riceveranno una formazione adeguata nelle seguenti aree: pianificazione strategica, leadership e organizzazione aziendale; processo di selezione e valutazione del personale; formazione e sviluppo delle risorse umane; gestione amministrativa delle risorse umane; cenni di diritto del lavoro; comunicazione efficace; sicurezza nei luoghi di lavoro; diritti e doveri dei lavoratori somministrati.

Gli allievi che avranno frequentato il corso per almeno il 70% della sua durata (ed eventuali moduli obbligatori), conseguiranno gli attestati di frequenza: attestato professionale con il ruolo di hr specialist, attestato sicurezza sul lavoro (parte generale) valido secondo la normativa vigente. Per partecipare è sufficiente inviare il proprio cv aggiornato a: formazione@nhrg.it, inserendo nell’oggetto la dicitura ‘hr specialist’, con autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03 e Gdpr). la ricerca si intende rivolta ai candidati di ambo i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91.