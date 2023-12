Formazione: Nhrg, corso gratuito per lettura e interpretazione Cad 2/3D

Dicembre 20, 2023

Roma, 20 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Nhrg, agenzia per il lavoro promuove, in collaborazione con PS Lavoro, un corso di formazione gratuito, altamente professionalizzante per lettura e interpretazione Cad 2/3d finalizzato all’inserimento lavorativo dei migliori allievi all’interno di aziende clienti per il settore metalmeccanico. Il corso è rivolto a candidati, residenti a Bologna e provincia o Modena e provincia , (sia occupati che disoccupati) iscritti e selezionati da Nhrg; ha la durata di 80 ore e si svolgerà in modalità on-line dal Lunedì al Venerdì dalle h. 9:00 alle h. 13:00 e dalle h. 14:00 alle h. 18:00 dal 15 al 26 gennaio 2024.

Per partecipare è necessario essere in possesso di pc con webcam e microfono ed una buona connessione. A fine corso verranno scelti i migliori partecipanti e sarà previsto un percorso di inserimento lavorativo stabile all’interno delle aziende clienti tramite Nhrg srl – agenzia per il lavoro, a Bologna e provincia o Modena e provincia. Requisiti: diploma di scuola secondaria superiore, passione per il settore meccanico, ottima capacità di comunicazione.

Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze di base per lettura ed interpretazione di un disegno meccanico con un programma di disegno assistito dal computer; lettura di un disegno meccanico e delle simbologie in esso utilizzate, con focus principali sulle metodologie del disegno meccanico e metodi di rappresentazione grafica; creazione di componenti elementari e di parti complesse meccaniche, simulazione tridimensionale. Per partecipare è necessario inviare il proprio cv aggiornato a formazione@nhrg.it, inserendo nell’oggetto la dicitura ‘lettura e interpretazione Cad 2/3D’ con autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03 e Gdpr). La ricerca si intende rivolta ai candidati di ambo i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. Inviare il proprio Cv aggiornato a: bologna@nhrg.it, inserendo nell’oggetto la dicitura ‘Corso Lettura del Disegno meccanico cad 2/3D’ con autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03 e Gdpr). La ricerca si intende rivolta ai candidati di ambo i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91.