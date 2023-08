Formazione: Nhrg, per settore amministrativo corso gratuito nel Lazio

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. (Labitalia) – Nhrg, agenzia per il lavoro promuove, in collaborazione con PS Lavoro, un corso di formazione gratuito, altamente professionalizzante per il ruolo di addetto alla segreteria amministrativa, finalizzato all’inserimento lavorativo dei migliori allievi all’interno delle aziende clienti. Il corso, rivolto a candidati, residenti nelle zone di Ardea, Pomezia e zone limitrofe, (sia occupati che disoccupati) iscritti e selezionati da Nhrg, ha una durata di 189 ore (suddivise tra teoria e pratica) e si svolgerà on line con modalità Fad, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e inizierà il 21 settembre con termine il 27 ottobre. Indispensabili il possesso di pc con webcam, microfono ed una buona connessione.

Ecco i requisiti. Titolo di studio minimo: diploma di scuola secondaria superiore. E poi propensione al lavoro di gruppo e predisposizione all’apprendimento, ottima capacità di comunicazione. Il corso mira a fornire ai partecipanti una serie di conoscenze teorico-pratiche inerenti all’attività di addetto alla segreteria amministrativa con una formazione adeguata nelle seguenti aree: organizzazione di un ufficio amministrativo; tecniche di segreteria; principi di contabilità; metodi e strumenti informatici per la gestione d’ufficio; comunicazione efficace e Gestione del tempo, degli obiettivi e dello stress; team working; ricerca attiva del lavoro; salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro; diritti e doveri dei lavoratori.

I candidati che avranno frequentato il corso per almeno il 70% della sua durata (ed eventuali moduli obbligatori) conseguiranno i seguenti attestati: attestato di frequenza; attestato professionale con il ruolo di addetto alla segreteria amministrativa; attestato sicurezza sul lavoro (parte generale) valido secondo la normativa vigente. Per partecipare è necessario inviare il proprio Cv aggiornato a: formazione@nhrg.it, inserendo nell’oggetto la dicitura ‘iscrizione addetto/a alla segreteria amministrativa’, con autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03 e GDPR). La ricerca si intende rivolta ai candidati di ambo i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91.