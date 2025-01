Formazione professionale, ecco come farla senza gravare sui bilanci delle aziende grazie a Time Vision

24 Gennaio 2025

– Far conseguire al personale delle competenze e delle conoscenze maggiori per renderli all’avanguardia, sviluppare i talenti e le capacità personali, colmare eventuali lacune conoscitive, sia teoriche che pratiche, del proprio team. Sono diversi, e tutti importanti, i motivi per cui è necessaria la formazione che stimola quella mentalità di apprendimento continuo che è essenziale in un mondo del lavoro in costante evoluzione: “In Italia -spiega Andrea Ricciardiello, Ceodi Time Vision, una società di consulenza che offre soluzioni strategiche per imprese e professionisti- poco più di un terzo delle persone, tra i 25 e i 64 anni, ha partecipato ad attività di istruzione e formazione, un tasso di partecipazione che è più basso di quello medio europeo di quasi 11 punti percentuali”.

Eppure, uno dei fattori che rende difficile trovare lavoro nel nostro Paese è l’ampio disallineamento tra ciò che viene insegnato nelle scuole e nelle università e ciò che il mercato del lavoro richiede: “Spesso i giovani -sottolinea Ricciardiello- si ritrovano con qualifiche che non sono richieste o riconosciute dalle imprese, rendendo complicato trovare un’occupazione adeguatamente retribuita. Un problema che riguarda anche le aziende, le quali hanno sempre più necessità di adeguarsi a nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali, e che necessitano a questo fine di formare nuove competenze per i propri dipendenti. Il Fondo Nuove Competenze, su cui forniamo consulenza specializzata, corre in aiuto, rimborsando il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza della formazione”.

Un altro strumento importante è senz’altro rappresentato dai Fondi interprofessionali che finanziano gli interventi di formazione continua dei lavoratori delle aziende che scelgono di aderirvi: “La formazione continua -ricorda Ricciardiello- ha l’obiettivo di migliorare il livello di qualificazione e le competenze professionali delle persone adulte occupate. Anche in questo caso operiamo come partner per sostenere le aziende e i loro consulenti in questo percorso. Il nostro compito, direi la nostra funzione sociale è quella di aiutare le imprese a investire nella crescita senza però gravare sul bilancio. In questo modo, si ottengono risultati concreti e misurabili che inevitabilmente si propagano, come effetto domino, sulle nostre comunità e, perché no, sul Pil, il prodotto interno lordo del nostro Paese”.

