Fvg: Ein Prosit, dal 19 al 23 ottobre a Udine

Udine, 14 ott. (Labitalia) – Il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’assessorato alle Attività Produttive, Promoturismo Fvg, il Comune di Udine, la Camera di commercio Pordenone-Udine, la Fondazione Friuli e l’Università di Udine e con la preziosa attività di relazioni nazionali e internazionali di Paolo Vizzari e Manuela Fissore, organizza dal 19 al 23 ottobre la ventitreesima edizione di Ein Prosit. Un evento enogastronomico che mette in relazione temi la cultura culinaria, la tradizione vinicola regionale e la conoscenza delle materie prime nella cucina attraverso cene, degustazioni e laboratori dedicati, incontri.

Ein Prosit, costituisce ormai uno degli eventi simbolo dell’enogastronomia in Italia e nel resto del mondo. Per il terzo anno l’evento si svolgerà̀ nel centro di Udine, con un calendario fitto di appuntamenti, oltre 120, alla scoperta dei migliori chef, piatti, prodotti e vini e abbinamenti. Un’edizione particolare quella del 2022, che intende rilanciare, in un momento molto delicato, il prodotto italiano nel mondo, ma anche la cucina dei migliori chef al mondo in abbinamento ai vini della Regione Friuli-Venezia Giulia. I temi della edizione 2022 sono la rinascita e i vini bianchi.

Ein Prosit veste Udine per cinque giorni con i rossi vivi del Sudamerica, i toni insondabili dell’Asia estrema, il fascino educato della Vecchia Europa, i profumi arcobaleno dell’Anatolia, mescolandoli all’Italia e al Friuli-Venezia Giulia perché ognuno tiri fuori dall’altro uno spirito mai immaginato prima. Dabiz Munoz, Massimo Bottura, Yoshihiro Narisawa, Zaiyu Hasegawa, Niko Romito, Diego Rossi, Alex Atala, Riccardo Camanini, Emanuele Scarello, Matteo Metullio, Moreno Cedroni, Mauro Uliassi, Floriano Pellegrino, Christophe Pelè, Norbert Niedlerkofler, Matias Perdomo sono solo alcuni dei 72 chef presenti.

Grande attenzione ai vini bianchi durante questa ventiduesima edizione di Ein Prosit, protagonisti indiscussi delle degustazioni guidate e di tutte gli abbinamenti delle cene.

“Udine -spiega l’assessore Regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini- diventa per cinque giorni la capitale internazionale dell’alta gastronomia, con un fitto programma che attirerà̀ nel capoluogo friulano grandi chef del panorama nazionale ed internazionale. Ma non solo: Ein Prosit è anche una vetrina delle eccellenze del Friuli-Venezia Giulia, dei suoi vini e del brand Io Sono Friuli-Venezia Giulia. È una perla di rara bellezza che può aiutare Udine a crescere dal punto di vista turistico e diventare una destinazione enogastronomica internazionale”.

“Ein Prosit è uno degli eventi organizzati a Udine maggiormente capaci di dare visibilità alla nostra città, portandola al centro del più esclusivo circuito enogastronomico a livello internazionale” dichiara Maurizio Franz, Assessore alle Attività Produttive, Turismo e Grandi Eventi del Comune di Udine “Ciò offre ai nostri produttori l’opportunità unica di far conoscere le eccellenze friulane che, per l’occasione, verranno gustate in alcune tra le più prestigiose sedi e nei migliori ristoranti del nostro centro storico, coinvolgendo chef stellati e producendo ricadute positive per gli operatori economici del nostro territorio. Un grazie, da parte di questa Amministrazione, va al Consorzio del Tarvisiano, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a PromoTurismo FVG e agli uffici del Comune di Udine per il grande lavoro di squadra che è stato fatto”.

“Ein Prosit rappresenta una importante opportunità̀ per tutto il settore dell’enogastronomia della Regione Friuli Venezia Giulia e per la Città di Udine -afferma il Presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine, e vicepresidente nazionale Confcommercio, Giovanni da Pozzo-. In 23 edizioni Ein Prosit ha saputo creare le sinergie con le migliori produzioni vitivinicole e agroalimentari regionali e contestualmente coinvolgere le eccellenze della ristorazione locale, nazionale e internazionale oltre a destare l’attenzione e l’interesse dei media per il nostro territorio e per le realtà̀ produttive del comparto enogastronomico.”

“ Ein Prosit – sostiene il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini- rappresenta l’idea organizzativa di chi decide di scegliere una prospettiva futura pensando un evento, per la città di Udine, che parta dalla valorizzazione del prodotto locale, in questo caso i vini e le eccellenze del Friuli Venezia Giulia e si proietti in un contesto internazionale mettendo in relazione i migliori chef del mondo con le produzioni autoctone e non dimenticandosi di fare squadra con gli operatori della città che diventano anche essi protagonisti dell’ospitalità Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito: www.einprosit.org