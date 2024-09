“Giordano Guerrieri (Finera): Supporto esperto alle imprese per accedere ai fondi e superare la burocrazia”

13 Settembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 13 settembre 2024 – L’11 settembre, a Milano, si è svolto il workshop “PNRR per la tua Azienda” organizzato da Finera, società di consulenza finanziaria del gruppo Allcore Spa. L’evento ha offerto casi di studio reali, conoscenze fondamentali e strumenti pratici per supportare 50 piccole e medie imprese nell’accesso ai fondi del PNRR, con particolare attenzione alla gestione degli ostacoli burocratici.

L’evento, tenutosi presso la Sala Auditorium degli uffici Allcore, ha visto la partecipazione di 50 imprenditori, registrando il tutto esaurito. La giornata è stata interamente dedicata alla formazione e al networking, con l’obiettivo di fornire alle PMI presenti gli strumenti operativi per accedere ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Durante il workshop, i partecipanti hanno appreso come migliorare il loro rating bancario, identificare le agevolazioni più adatte ai loro investimenti, evitare gli errori comuni che impediscono l’accesso ai fondi e presentare con successo le domande di finanziamento. L’evento ha inoltre offerto opportunità di networking, favorendo lo scambio di esperienze e strategie tra le PMI presenti.

Giordano Guerrieri, Direttore Operativo di Finera e relatore principale dell’evento, ha sottolineato l’importanza di un approccio strutturato e professionale per accedere con successo ai fondi del PNRR: “Alle nostre PMI servono competenze e strumenti operativi utili ad accedere ai 28 miliardi di euro che il PNRR ha destinato loro, con l’obiettivo di superare la stima di OpenPNRR, secondo cui solo il 2,8% delle aziende (circa 146.000) riuscirà effettivamente a beneficiare dei fondi del Piano”.

Ha poi aggiunto: “Molte imprese si scontrano con un eccesso di burocrazia, che può scoraggiarle o rallentare i loro tentativi di ottenere i finanziamenti. È fondamentale fornire loro non solo le conoscenze fondamentali, ma anche il supporto tecnico necessario per superare questi ostacoli. Con il giusto aiuto, possiamo far sì che molte più aziende italiane riescano a beneficiare dei fondi a loro disposizione.”

Finera si distingue per l’impegno costante nell’educazione finanziaria delle imprese, considerata uno strumento essenziale per comprendere il contesto economico e affidarsi a consulenze qualificate. “Crediamo fermamente che, con il giusto supporto e la formazione continua, molte più imprese italiane possano beneficiare dei fondi del PNRR e non solo. Miriamo a instillare una consapevolezza delle opportunità finanziarie che vada oltre il PNRR”, ha sottolineato Guerrieri al termine dell’incontro.

