Giovani talenti, Milano-Bicocca premia “il futuro” della ricerca

6 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Milano – 6/12/2024 – Dalle nuove frontiere nell’ambito della biomedicina per comprendere i processi patologici alla base di malattie neurodegenerative come il Parkinson all’evoluzione delle leucemie; dalle strategie per ottimizzare i costi dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale al concetto di cittadinanza negoziato nelle aule di tribunale durante il processo penale; infine, la geografia “gioiosa” che esplora il legame tra spazio urbano e genere. Queste sono alcune delle linee di ricerca sviluppate dai giovani under36 di Milano-Bicocca che saranno premiati il 10 dicembre 2024 (Auditorium Martinotti, Via Vizzola 5 Milano, ore 14.30).

Sono state 151 le candidature pervenute, otto le macro-aree disciplinari, 31 i premiati che riceveranno un diploma e un finanziamento alle loro attività di ricerca (5.000 euro al primo premio, 2.000 euro al secondo premio, e 1.000 euro ciascuno ai due terzi premi). Questi i numeri della nona edizione del Premio Giovani Talenti, istituito dall’Università degli Studi di Milano‐Bicocca, con il Patrocinio dell’Accademia Nazionale dei Lincei e riservato a giovani ricercatori dell’Ateneo allo scopo di riconoscere qualità, originalità e impatto della produzione scientifica.

Programma

Saluti istituzionali

Giovanna Iannantuoni, rettrice di Milano-Bicocca

Lectio Magistralis

“La ricerca dell’ordine naturale: dal paradiso dantesco alla cosmologia contemporanea”,

Marco Bersanelli, Università degli Studi di Milano

Premiazione vincitori e consegna diplomi

Gianfranco Pacchioni, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Accademia Nazionale dei Lincei

Per partecipare all’evento in presenza: iscriviti QUI

Elenco dei premiati 2024

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@unimib.it