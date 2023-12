Giovanni Maugeri: “Passaggio generazionale nel settore alberghiero: cruciale la formazione manageriale dei nuovi leader”

Dicembre 15, 2023

(Adnkronos) – Attraverso il Metodo Maugeri® si forniscono strumenti e consulenza mirata per sviluppare competenze strategiche al fine di garantire il successo a lungo termine delle strutture alberghiere.

Roma,15/12/2023. Il nodo del passaggio generazionale nella gestione degli hotel è sempre più cruciale per l’evoluzione del settore alberghiero. «Nel mondo dell’hospitality emerge con urgenza la necessità di fornire una formazione manageriale alle nuove generazioni di gestori. Abbracciare una prospettiva innovativa è fondamentale per affrontare con successo le sfide emergenti e guidare le strutture alberghiere verso risultati positivi, tangibili e sostenibili», illustra Giovanni Maugeri, 15 anni di esperienza nel settore dell’hotellerie e ideatore del Metodo Maugeri®, strumento strategico che supporta gli albergatori nel raggiungimento dello sviluppo aziendale.

La formazione riveste dunque un ruolo decisivo per plasmare i dirigenti del presente e del futuro: «Per le nuove generazioni – sottolinea Maugeri – diventa essenziale acquisire nuove competenze e adottare un mindset innovativo, orientato alla ricerca di soluzioni, anziché concentrarsi prevalentemente sui problemi. Questo cambio di prospettiva risulta basilare in quanto, nonostante gli hotel rappresentino imprese di notevole portata in termini di fatturato, spesso sono guidati da gestori il cui focus principale è sulle attività quotidiane all’interno della struttura, a discapito di una gestione più ampia e strategica. Rompere la mentalità “poco pensare e molto fare”, ereditata magari dai nonni o dai genitori, diventa imperativo per adottare un approccio più bilanciato e orientato al successo a lungo termine».

Questo scenario apre la strada all’intervento di Maugeri e del suo Metodo, fondato sui principi chiave del profit management. Tale approccio sinergico integra il controllo di gestione, il revenue management, il marketing strategico e la formazione del personale, competenze che costituiscono il fondamento su cui il coach e il suo team si affidano per offrire consulenza e supporto agli operatori del settore alberghiero.

«Il nostro intervento – spiega Maugeri – opera in maniera discreta e strutturata, seguendo un protocollo ben definito. Iniziamo con un’analisi dettagliata del bilancio, del fatturato e dei costi delle camere, fornendo una valutazione economica iniziale basata su dati oggettivi. Suddividiamo l’albergo in diverse aree e valutiamo il carico di lavoro, l’efficienza e le eventuali criticità in ciascun reparto, come ristorazione, camere, centro congressi, spa o palestra. Nel processo di consulenza, dedichiamo molto tempo al dialogo con manager e dipendenti, elemento sostanziale per comprendere appieno le dinamiche in essere. Concludiamo il nostro intervento collaborando con imprenditori e manager per definire un business plan, rispettando i protocolli del nostro metodo, ma permettendo anche una personalizzazione adeguata alla struttura».

Il successo del metodo di Maugeri ha dato origine a un master dedicato, concepito come un ponte tra le tradizioni del passato e le attuali e future esigenze del settore alberghiero. Questo programma facilita la transizione generazionale, adattandosi sia alle nuove risorse che vogliono entrare nel settore, sia ai padri o ai proprietari più anziani desiderosi di reinventarsi o migliorarsi.

«Il master in programma nel 2024 durerà sei settimane e rivestirà un ruolo importante per plasmare i nuovi gestori di albergo – conclude Maugeri -. La componente consulenziale dell’iniziativa ha come obiettivo quello di fornire una formazione dettagliata su diverse tematiche. In particolare, ci concentreremo su come pianificare e implementare le azioni strategiche, su come gestire il personale in modo autorevole anziché autoritario, e su come ottimizzare i costi. Oltre a fornire un quadro completo di ogni area aziendale, il focus sarà insegnare a delegare le attività, sviluppare le competenze manageriali essenziali e potenziare un mindset positivo;non mancherà la comprensione pratica di strumenti finanziari come il conto economico, la lettura di un bilancio, la pianificazione e il business plan. Lo scopo è trasmettere una visione innovativa del ruolo del manager e delle competenze richieste da questo cambio di passo, garantendo un’applicazione concreta delle conoscenze acquisite».

Il master si aggiunge alle altre iniziative di Maugeri, tra cui “La Bibbia dell’Albergatore”, un manuale dedicato agli imprenditori alberghieri che mira a sviluppare la consapevolezza manageriale, fornendo linee guida, strumenti e consigli per guidare le azioni lungo l’intero processo di crescita dell’hotel.

