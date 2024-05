Grancereale, nello stabilimento di Castiglione delle Stiviere un investimento di 12,6 i milioni di euro destinato all’innovazione ne 2023

10 Maggio 2024

Milano, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Ogni anno investiamo circa 8 milioni di euro in sicurezza del lavoro, in primis e in tutto ciò che permette di ridurre il consumo energetico, il mantenimento dell’asset e in innovazione”. A dirlo è il direttore dello Stabilimento di Castiglione delle Stiviere, Cinzia Bassi, nel Gruppo Barilla da 23 anni. Tra gli investimenti degli di nota, sono 12,6 i milioni di euro che nel 2023 sono stati destinati all’innovazione con l’ampliamento della linea di produzione dedicata agli snack e all’installazione di una nuova linea dedicata al confezionamento dei biscotti.

Nello stabilimento di Castiglione delle Stiviere (MN), un sito produttivo all’avanguardia, che da più di 40 anni si distingue per eccellenza e qualità, vengono prodotti tutti i biscotti della gamma Grancereale. Si tratta di uno degli stabilimenti chiave per il settore bakery del Gruppo Barilla: “Lo stabilimento si estende per 55mila metri quadri in cui funzionano 11 linee di produzione”, fa sapere Bassi.

A Castiglione nascono ben 103 referenze per un totale di 105.000 tonnellate di prodotti sfornati nell’arco di un anno: “Produciamo i prodotti di tutti i brand del gruppo, quindi prodotti Mulino Bianco, Pan Di Stelle, Pavesi e Grancereale e anche prodotti a marchio Vasa. Abbiamo un segmento integrale come Molinetti e Primizie e un comparto salato”, racconta Bassi. Nello stabilimento diretto da Cinzia Bassi, lavorano circa 400 persone, di 15 nazionalità diverse. Il 62% del team di vertici dello stabilimento è ricoperto da donne, un dato che racconta l’impegno di Barilla per la valorizzazione del talento femminile.