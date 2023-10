Gruppo NAM riscrive le regole del mercato del lavoro

Ottobre 2, 2023

(Adnkronos) – La società interinale sta affiancando i grandi nomi del settore nel nuovo progetto SIISL del Ministero del Lavoro

Piacenza, 2 ottobre 2023. Il 1° settembre è stata inaugurata la nuova piattaforma SIISL, Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, uno spazio online, istituito dal Ministero del Lavoro e sviluppato dall’INPS, che attiverà percorsi di ricerca del lavoro e rafforzamento delle competenze dei candidati. A contribuire alla realizzazione di questa iniziativa sono stati tutti i maggiori player attivi nel mercato del lavoro, tra i quali spuntano grossi nomi di agenzie interinali da anni presenti sul territorio nazionale. Tra questi nomi emerge il Gruppo NAM, una società nata nel 2019 dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti con oltre vent’anni di esperienza nel settore delle Agenzie per il Lavoro e delle Risorse Umane, una realtà che, con la sua visione innovativa, ha cambiato le regole del mercato mettendo al centro la persona e instaurando con i candidati un rapporto molto diverso da quello canonico e obsoleto a cui siamo abituati.

“NAM vuol dire appartenenza, famiglia”, racconta Chiara Pagani, Direttrice Generale della società. “Siamo partiti dall’idea di creare uno spazio confortevole per candidati e aziende, un vero e proprio ponte che unisce le risorse e i datori di lavoro. Al di là dei soliti vantaggi che offrono le agenzie per il lavoro, ovvero la gestione della burocrazia e la garanzia di tutela e legalità, noi di NAM siamo capaci di ospitare i candidati in un ambiente inclusivo e coinvolgente, dove i somministrati non sono solo dei numeri da inserire in un database, ma un universo di talenti e opportunità tutto da esplorare”.

Forti di una struttura snella e dinamica, gli operatori del Gruppo fungono da punti di riferimento fissi per chi si appresta a confrontarsi con un mercato del lavoro spesso troppo alienante e confusionario. “Sin dall’inizio, ci siamo focalizzati sulla creazione di un servizio che guardasse più alla qualità che alla quantità”, continua la manager. “Il nostro scopo è quello di determinare un preciso punto di incontro tra domanda e offerta e di creare una sinergia che si possa facilmente tradurre in una concreta opportunità di lavoro. Per fare questo, abbiamo bisogno di concentrarci sui singoli candidati in maniera approfondita. È vero, siamo un’agenzia ancora giovane e di piccole dimensioni, ma questo ci ha permesso di sintetizzare e velocizzare i passaggi burocratici, di contenere le procedure per renderle più fluide e il meno rigide possibile. In questo modo, chi cerca lavoro ha la sensazione di essere guidato in un percorso che lo aiuti realmente a valorizzare le sue competenze e le sue esperienze pregresse”.

In un presente in cui il tema del lavoro si fa sempre più centrale e le novità sono dietro l’angolo, Gruppo NAM è la certezza che stavamo aspettando, fatta da persone che lavorano per le persone, da operatori esperti e sempre aggiornati sulle opportunità fornite dal mercato. “Oggi è necessario attirare candidati e reintrodurre nel mondo del lavoro coloro che percepivano il reddito di cittadinanza e altri sussidi”, dichiara Pagani. “Noi di NAM possiamo farlo senza svilire la professionalità dei nostri candidati, tutt’altro. Ci siamo anche accreditati al servizio per le politiche attive di regione Lombardia, in modo da allargare ulteriormente il nostro raggio d’azione senza, però, perdere di vista il valore umano dell’individuo, seguito passo dopo passo nel suo percorso carrieristico”.

Più di settemila persone avviate al lavoro in appena tre anni e un fatturato che dal 2020 è raddoppiato ogni anno: la cura NAM funziona e promette di fare scuola, soprattutto oggi che il Gruppo ha accolto con così grande entusiasmo la sfida di mettersi in gioco con la piattaforma SIISL al fianco dei grandi nomi del settore.

Non resta, dunque, che visitare il sito www.grupponam.it e accedere ai servizi offerti.