Ict: esperti da tutta Italia a confronto alla ‘Sapienza’ su ruolo statistica in era big data e Ia

20 Settembre 2024

Roma, 20 set. (Labitalia) – Esperti da tutta Italia per discutere l’importanza della statistica nell’era dei big data e dell’intelligenza artificiale. Sono riuniti all’università ‘La Sapienza’ di Roma dove ieri si sono aperti i lavori dell’edizione 2024 del convegno ‘Measuring and interpreting world changes with statistics, data science and ai’, organizzato dal dipartimento di scienze statistiche dell’ateneo romano, in collaborazione con Istat e l’Asa (association for applied statistics).

Durante la cerimonia inaugurale, Marcello Chiodi, presidente della Società Italiana di Statistica, ha evidenziato come la qualità dei dati sia spesso trascurata nell’evoluzione che ha portato dalla statistica tradizionale alla Data Science e, infine, alla cosiddetta intelligenza artificiale. Marco Schaerf, presidente della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica, ha invece rimarcato l’importanza della diffusione della cultura statistica e delle buone pratiche nella società contemporanea.

Francesco M. Chelli, presidente dell’Istat, ha concentrato il suo intervento sul ruolo della statistica nelle imprese, esaminando lo stato attuale e i futuri sviluppi di questa disciplina in ambito economico e imprenditoriale. Chelli ha ribadito l’importanza di comprendere l’impatto della statistica su larga scala, non solo per il settore economico, ma per l’intera società. Maurizio Vichi, professore ordinario di statistica alla Sapienza Università di Roma, ha concluso sottolineando il contributo fondamentale della statistica nella definizione di protocolli di analisi, nello studio dell’incertezza e nel rafforzamento del machine learning, della data science e dell’intelligenza artificiale. Il convegno proseguirà nei prossimi giorni con sessioni dedicate a temi di frontiera come l’analisi dei dati massivi e le sfide etiche dell’intelligenza artificiale.