Ict: torna Intranet Italia Day, evento dedicato alla comunicazione interna aziendale

Maggio 15, 2023

Roma, 15 mag. (Labitalia) – Due giorni per condividere, insieme ai massimi esperti di settore di tutto il mondo, idee e best practice per creare spazi digitali che migliorino produttività, sicurezza, collaborazione ed employee experience. Si potrebbe riassumere così l’obiettivo di Intranet Italia Day 2023, l’evento italiano dedicato alle Intranet e alla comunicazione interna che si svolgerà a Milano (Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61) il 18 e il 19 maggio. Intranet Italia Day (Iid) – ideato e organizzato da Intranet Management, società parte del Gruppo Ariadne – è il primo e unico evento italiano dedicato alle Intranet e ai digital workplace. Nato nel 2018, Iid ha nel corso degli anni ampliato la propria community che oggi conta migliaia di professionisti che si occupano di Comunicazione Interna, Hr, Digital Innovation, It e Marketing. In quattro anni sono state coinvolte più di 350 aziende, 75 speaker e quasi 800 partecipanti.

Nell’edizione 2023, in particolare, verrà dato ampio spazio a casi italiani successo, a nuovi temi emergenti nell’ambito dei digital workplace, quali la gamification e la governance delle community di dipendenti, otre che ad approfondimenti sulle soluzioni, tanto Microsoft quanto Open source dedicate a questi spazi.

“Le Intranet, la comunicazione interna e i digital workplace – precisa Giacomo Mason, ideatore e promotore di Intranet Italia Day (Iid) – sono elementi chiave per migliorare la produttività, la sicurezza e l’employee experience e con il nostro evento vogliamo condividere conoscenze, soluzioni e metodi di lavoro, ma anche dare un contributo pratico a tutti coloro che, a vario titolo, sono impegnati nella realizzazione di questi progetti che, abbiamo visto durante gli anni della pandemia, possono davvero fare la differenza anche a livello di successo del business. Anche quest’anno assegneremo gli Intranet Italia Champions (Iic), il riconoscimento annuale per le aziende che hanno implementato sulla propria Intranet un’iniziativa, un contenuto, o una funzionalità di particolare successo o innovativa”.