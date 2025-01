Ieg e Assocoral, siglato il rinnovo triennale della collaborazione

24 Gennaio 2025

Vicenza, 21 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Italian Exhibition Group rinnova l’accordo con Assocoral, l’associazione che riunisce i produttori di coralli, cammei e gioielli del distretto di Torre del Greco. Il documento, che rafforza la collaborazione su base triennale, è stato siglato ieri lunedì 20 gennaio nel corso della quarta giornata di ‘Vicenzaoro January 2025’ tra Matteo Farsura, che guida le fiere orafe di Ieg, e Vincenzo Aucella, presidente dell’associazione campana.

“Siamo felici di rinnovare l’accordo con Assocoral per valorizzare il corallo, un prodotto fondamentale nell’offerta di Vicenzaoro e nella ricerca e selezione da parte dei nostri visitatori. Ringrazio il presidente Vincenzo Aucella per la fiducia: siamo pronti per collaborare assieme per il futuro”, dichiara Farsura.

“Si rinnova un accordo tra Ieg e Assocoral per noi strategico, lungo un solco già tracciato nel passato, aggiornandolo assieme a Vicenzaoro per affrontare le nuove sfide che la lavorazione del corallo e del cammeo, e quindi di Torre del Greco, raccolgono”, commenta Aucella.