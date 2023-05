“Il cervello milionario”: il nuovo libro di Dario Silvestri che conduce alla ricchezza

Maggio 31, 2023

(Adnkronos) – Milano, 31 maggio 2023. Il 5 maggio 2023 è stata una data molto importante per chi si interessa di tutto ciò che è legato al panorama della formazione e del Mental coaching italiano.

Il 5 maggio ha segnato infatti la data di uscita del secondo libro a firma Dario Silvestri, Il cervello milionario, anche in questa occasione pubblicato dalla casa editrice Hoepli.

Chi è Dario Silvestri? Per chi si occupa di performance imprenditoriali e sportive, è un nome ben noto: imprenditore seriale, autore bestseller del vendutissimo Il potere del cambiamento, ma prima di tutto brillante formatore.

Dario Silvestri è il Mental coach che affianca da anni sportivi e imprenditori di rilievo in tutta Europa. Non è un caso che a firmare la prefazione del suo primo libro, Il potere del cambiamento, sia stato uno di quegli sportivi che tutti conoscono e amano: Giorgio Chiellini.

Con questo suo nuovo volume, Silvestri sta facendo registrare ottimi numeri di vendita e sembra pronto a fare ancora meglio. Non c’è da stupirsi, se consideriamo che Il cervello milionario è uno dei pochi libri in Italia ad affrontare un tema così particolare e di nicchia, ma di interesse per tanti: la ricchezza e la prosperità.

Il titolo non è solo evocativo, ma indica in breve quanto l’autore spiega ancora meglio tra le pagine: il cervello milionario è una parte della nostra mente che è ricca di risorse importanti ed è già presente in ognuno di noi, ma il più delle volte dormiente e inesplorata. Secondo Silvestri, le risorse che contiene, se sfruttate e messe a regime nel modo corretto, avrebbero la capacità di permettere a chiunque di conseguire uno stato di ricchezza e affermazione personale ineguagliabile.

E Silvestri presenta un percorso in 3 step per arrivare a tale traguardo. Una vera e propria chicca per gli appassionati del settore.

Di certo, la domanda che viene spontaneo porsi è: cosa significa risvegliare il proprio potenziale? A detta di Silvestri, significa avere un metodo, un percorso ben definito e strutturato che permetta di individuare le caratteristiche migliori di ognuno e che indichi la strada per farle sbocciare e sviluppare.

È questo che fa Il cervello milionario, proponendosi come un vero e proprio corso su carta che aiuta il lettore a capire la propria condizione di partenza, cosa è possibile fare con le risorse a disposizione e come queste possono dargli modo di raggiungere la propria idea di successo.

“In questo libro ho condensato anni di lavoro, rendendo il percorso fruibile in tre semplici step”, ha spiegato Dario Silvestri. Del resto, il suo lavoro consiste proprio in questo: affiancare persone che mirano a eccellere e permettere loro di dare il massimo. Nel libro tutto questo si tocca con mano: nelle 200 pagine che compongono il testo, Silvestri non si è risparmiato e ha elargito consigli, chiarimenti e indicazioni chiare e mirate che possono servire a chiunque.

L’autore ha dimostrato ancora una volta la capacità non comune di saper rendere lineari e di facile comprensione concetti complessi, rendendo l’opera finale un testo avvincente e scorrevole, pur nella sua semplicità e praticità.

Formarsi con Dario Silvestri ha di certo costi importanti, per molti addirittura proibitivi, ma con Il cervello milionario l’autore ha trovato modo di mettersi ancora una volta al servizio di una vasta platea di persone, come già fa grazie al suo continuo e quasi quotidiano lavoro di divulgazione attraverso il podcast, gli articoli sul blog e la sua presenza sui canali social.

Una piccola sorpresa in più? Grazie al libro, c’è anche la possibilità di incontrare l’autore dal vivo.

Acquistare Il cervello milionario dà modo di avere accesso a tutta una serie di informazioni importanti e preziose per la propria vita, ma c’è dell’altro…

Il team di Dario Silvestri ha infatti organizzato una serie di incontri con l’autore in tutta Italia a cui sarà possibile accedere acquistando il libro.

Si tratta di veri e propri meetup, degli eventi di incontro e scambio dove Dario Silvestri procederà con uno speech volto alla condivisione di elementi potenzianti e da alcune fasi di domande e risposte del pubblico e poi un one to one dove far autografare la propria copia, ma soprattutto incontrare Dario Silvestri in carne e ossa… e magari riuscire anche a farsi elargire qualche utile consiglio.

Conviene lasciarsi sfuggire un’occasione simile?

Il cervello milionario è acquistabile in tutte le principali librerie in Italia e su Amazon.

Tutte le informazioni sui Meetup, articoli gratuiti e molti aggiornamenti su: https://www.dariosilvestri.com/