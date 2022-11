Illva Saronno lancia progetto Careers per selezionare nuovi talenti

Novembre 4, 2022

Varese, 4 nov. (Labitalia) – Si chiama Illva Careers il progetto di Employer Branding del Gruppo Illva, ideato da Stefano Battioni, direttore Corporate Affairs e Alida Travaini, direttore Risorse Umane, che ha messo in contatto l’azienda con numerose realtà universitarie italiane per incontrare e selezionare nuovi talenti da inserire in organico. L’esperienza è raccontata attraverso “A Day in the life of Illva”, nell’apposita sezione del sito www.illvacareers.com, oltre che attraverso i canali social del progetto, dove i giovani protagonisti parlano della loro esperienza formativa con delle video-interviste realizzate con il supporto di Fabiana Andreani (@fabianamanager), influencer e manager specialista in orientamento e carriera per giovani laureati. Il racconto viene arricchito dalle testimonianze dei loro tutor e degli ideatori stessi del progetto.

Laura Rodolfo Masera, Corrado Palmieri ed Ettore Donzelli, i nuovi giovani collaboratori scelti attraverso il percorso di selezione di Illva Careers, raccontano in prima persona i loro progetti, le loro ambizioni e le loro attuali mansioni in azienda, dal lavoro nel marketing sul brand The Busker all’esperienza con il team vendite in Disaronno Ingredients, passando anche attraverso il mondo dei vini Duca di Salaparuta.

Un modo nuovo per descrivere una realtà aziendale complessa come Illva Saronno Holding, che da sempre riconosce il valore ed investe nelle risorse più giovani, oggi più che mai davvero preparate e orientate al futuro internazionale del mercato del lavoro. Illva Saronno è nota per Disaronno, il liquore simbolo del lifestyle italiano nel mondo. Disaronno è distribuito in oltre 160 Paesi e rappresenta nel mondo l’immagine e il gusto del Made in Italy. Nel portafoglio prodotti di Illva Saronno sono presenti altri marchi di grande prestigio quali: Tia Maria, The busker, Artic, Isolabella, Zucca, urum. In Italia Illva Saronno distribuisce l’amaro Unicum, i gin della Quintessential Brand e il tequila El Charro.