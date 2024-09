Imprese: Aton IT, Danilo Allegrini alla guida della business unit time & material

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. (Labitalia) – La riorganizzazione interna ufficializzata da Aton IT con il nuovo Piano industriale 2024-2026, ha portato alla definizione di sei business unit, ciascuna autonoma e responsabile per il proprio settore di competenza che, pur operando in autonomia, avranno il compito di interagire e cooperare tra loro. Danilo Allegrini è il manager a capo della business unit time & material, una delle divisioni maggiormente rappresentative dell’azienda per la formazione, la ricerca e il posizionamento di figure professionali in ambito IT.

“E’ sicuramente una sfida stimolante per me e per tutto il mio Team che deve misurarsi quotidianamente con le esigenze del mercato, ottimizzare i processi di gestione interna e condividere con la Direzione soluzioni e proposte sviluppate sulla base della nostra pluriennale esperienza nel settore” ha dichiarato Danilo Allegrini. “Grazie ad un ampio reparto recruiting e a un team commerciale fidelizzato con i nostri clienti, siamo sempre in grado di fornire risorse professionali valide, ad un giusto costo di mercato. Le figure più richieste sono quelle con almeno 3 anni di esperienza, mentre le figure Junior, che hanno competenze universitarie ma pochissima esperienza, vengono formate da noi e, dopo un periodo di 5-6 mesi, possono affiancare le figure senior. Dietro a ogni attività imprenditoriale c’è un team di persone che condivide progetti, opinioni e proprie esperienze quotidianamente, lavorando in sinergia per raggiungere gli obiettivi prefissati: valorizzare prima il piano umano, individuando, riconoscendo e gratificando le singole specificità delle figure professionali, può solo migliorare i risultati, dando forza e cuore all’anima stessa dell’azienda”.

Scopo di Aton IT è quello di creare tra le sei business unit: time&material, data analytics, system integration e sviluppo software, cybersecurity, digital analytics & engagement e retail & gdo payment interfaces, una sana concorrenza assicurando compatibilità, intercambiabilità, interoperabilità. “In un contesto socio-economico in continua evoluzione si deve conoscere accuratamente il business ma anche avere una visione globale delle dinamiche economiche e sociali per essere competitivi” dichiara Fulvio Duse coo di Aton IT. “La nuova struttura organizzativa ci porterà agli obiettivi fissati, tenendo conto dei nostri punti di forza: un’azienda sana, presente su tutto il territorio nazionale, che gode ottimi rapporti con i centri di ricerca universitaria, partner e clienti, costantemente impegnata in ricerca e sviluppo industriale.