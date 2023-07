Imprese, Codere: Gonzaga Higuero nuovo ceo per guidare la nuova fase del gruppo

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, annuncia la nomina di Gonzaga Higuero come ceo del gruppo, incaricato di guidare la nuova fase della società. Gonzaga Higuero, che dal 2018 ha ricoperto la carica di ceo presso Health Transportation Group, il secondo più grande fornitore di servizi di trasporto medico in Europa, guidando il processo di rifinanziamento, il turn around e l’acquisizione della società da parte di un nuovo azionista nel 2021, e il piano di crescita del gruppo negli ultimi due anni, assume ora questa nuova sfida in Codere.

Con un’eccezionale carriera precedente in Prosegur, Gonzaga Higuero ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali durante i suoi 15 anni nel gruppo, tra cui direttore generale per il Sud dell’America Latina, direttore generale per Emea e Pacifico di Prosegur Cash e direttore generale per l’Europa. In precedenza, ha ricoperto anche diversi incarichi nel Gruppo Carrefour.

Gonzaga Higuero entra a far parte del team del Gruppo Codere, contribuendo con la sua preziosa conoscenza ed esperienza a consolidare ulteriormente la posizione di leadership della compagnia in tutti i suoi mercati e dare impulso alla crescita del gruppo, attraverso lo sviluppo di nuovi business e del progetto online.

“E’ una grande sfida e responsabilità guidare questa organizzazione, con l’obiettivo di migliorare la nostra competitività e redditività per affrontare una nuova fase di crescita dopo la pandemia. Abbiamo nuovi progetti futuri per continuare ad essere un punto di riferimento mondiale e fornire la migliore esperienza di intrattenimento e gioco ai nostri clienti”, ha spiegato.

Christopher Bell, presidente non esecutivo del Grupo Codere, ha espresso la sua fiducia che “con l’ingresso di Gonzaga Higuero nel nostro team, rafforziamo questa nuova fase post-pandemia di ritorno al percorso di crescita del gruppo”.

Gonzaga Higuero ha conseguito un MBA presso la Iese business school, una laurea in Giurisprudenza e un diploma in Consulenza Aziendale presso l’Universidad Pontificia Comillas (Icade).