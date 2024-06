Imprese, Gurkan: “Fondamentale giovani imprenditori europei collaborino”

27 Giugno 2024

Mantova, 27 giu. (Adnkronos) – “La collaborazione tra i giovani imprenditori europei è fondamentale. Voglio sottolineare lo spirito costante di innovazione e resilienza che definisce Mantova, il cui ricco patrimonio culturale può essere preso ad ispirazione per forgiare un futuro dinamico e inclusivo per l’imprenditorialità. E’ inoltre importante sfruttare tecnologie all’avanguardia, come l’Ia, promuovendo la trasformazione digitale e sostenendo le politiche votate al commercio globale e alla crescita sostenibile delle imprese”. Lo afferma Gurkan Yildirim, presidente di Yes for Europe, in occasione della terza edizione del Main regional summit 2024, organizzata dai Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia presso il Palazzo Ducale di Mantova, che rinnovano l’appuntamento annuale di confronto con istituzioni, aziende e protagonisti del territorio lombardo.

Focus dell’evento il rapporto tra le nuove generazioni, il mondo imprenditoriale e la politica: “Gli sforzi di collaborazione tra Confindustria Giovanni e Tügi̇ad, all’interno di Yes for Europe, e la G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 Yea) -aggiunge Gurkan- sono stati elogiati per la creazione di piattaforme per lo scambio di conoscenze e l’innovazione”. Particolare riconoscimento è stato dato dal presidente di Yes for Europe ad Alessandro Somaschini e Erika Rasitelli “per il loro sostegno incrollabile e la leadership volti al rafforzamento della confederazione. Occorre -conclude- costruire ponti, condividere conoscenze e creare un impatto duraturo sull’economia globale”.