Imprese: l’esperta Setzu, supporto qualificato e business spingono boom consulenze

Novembre 2, 2022

Roma, 2 nov. (Labitalia) – Le ragioni del boom delle consulenze, secondo l’esperta Elena Setzu consulente a capo dell’agenzia Diamond coaching che ha già superato il milione di fatturato nel 2022, sono da ricercarsi innanzitutto nelle nuove esigenze che dal 2020 ad oggi hanno caratterizzato la quotidianità delle imprese.

“La grande sfida – spiega – che professionisti, imprenditori, manager e networker sono chiamati ad affrontare è senza dubbio il clima di forte incertezza presente in quasi ogni settore. Un’instabilità che si abbatte sulle imprese in uno scenario in costante evoluzione. Il panorama commerciale che cambia ogni giorno, ed è regolato da normative che mutano rapidamente, ha reso necessaria per sempre più realtà la ricerca di una consulenza per far crescere e perfezionare il proprio business”.

“L’ideazione di un progetto e la conseguente execution – sostiene – necessitano infatti di un supporto qualificato, in grado di intervenire attivamente ottimizzando gli aspetti gestionali al fine di avvicinare il cliente all’obiettivo finale”.

Setzu, specializzata in consulenze dedicate a liberi professionisti e imprenditori che vogliono promuoversi online, ha aiutato con Diamond Coaching migliaia di realtà partendo dalle consulenze high ticket. Nato con l’obiettivo di fornire un aiuto sempre più accurato e ad alto valore aggiunto, il concetto di high ticket indica proprio un nuovo tipo di approccio al mercato, ulteriormente potenziato dal web, basato sulla capacità di affiancare le imprese generando un impatto positivo.

“La figura del consulente – precisa Setzu – esiste da decenni ma la sua evoluzione non può più prescindere dei trend internazionali. Il professionista di domani dovrà essere in grado di garantire su larga scala la delivery del servizio consulenziale con maggior efficacia, posizionandosi proprio sul segmento high ticket e riuscendo a protocollare il proprio modus operandi. L’automatizzazione è una componente imprescindibile del nostro lavoro, perché siamo spesso chiamati a risolvere problematiche aziendali specifiche e diverse tra loro, ma anche accomunate da goal e dinamiche ricorrenti”.

“Oltre a un vantaggio per le aziende – ricorda – che si affidano ai consulenti high ticket, si tratta anche di un’evoluzione che renderà il settore ancora più appetibile dando vita opportunità professionali di alto profilo e richieste sul mercato”.