Imprese: Praesidium, Giacomo Gargano rieletto presidente

29 Maggio 2025

Roma, 29 mag. (Labitalia) – Giacomo Gargano è stato rieletto per il triennio 2025-2028 presidente di Praesidium spa, società del sistema Federmanager e broker di riferimento del Fondo sanitario Assidai. Nel consiglio di amministrazione sono stati confermati i consiglieri Valeria Bucci con la qualifica di ad della società, Carmine Chieffo, Armando Indennimeo e Mario Manzo ed eletti Giuliano Allegri e Roberto Roccheggiani. Nel collegio sindacale, Alfredo Cuomo è stato eletto alla presidenza, è stato riconfermato il sindaco Gustavo Troisi e Giancarlo Gallo è entrato a far parte dei sindaci. Un passato nel Gruppo Enel dove ha ricoperto incarichi sia in Italia che all’estero. Esperto anche del settore dell’Ict è stato amministratore delegato e direttore generale di importanti multinazionali del settore. Già presidente di Federmanager Roma e dell’Unione dirigenti industria del Lazio, consigliere nazionale per due mandati e per uno in giunta federale.

“Sono onorato – ha detto – di poter continuare a guidare la governance all’interno di questa realtà. Etica, trasparenza, onestà intellettuale e rispetto sono i valori che guidano Praesidium nell’offerta dei piani di welfare; valori che nel corso degli anni hanno premiato le diverse attività, con un trend in costante crescita che ha portato la società a ottenere il miglior margine del mercato di riferimento in un contesto captive. In questo nuovo mandato, continuerò a lavorare per migliorare ulteriormente le nostre soluzioni ed i nostri programmi assicurativi, esplorando nuove opportunità per una gestione sempre più efficiente. Guardiamo al futuro con ottimismo e determinazione, pronti a raccogliere nuove sfide e a consolidare i risultati già raggiunti. Posso sicuramente affermare che Praesidium con la sua brand reputation ed il patrimonio di esperienza e di relazioni con gli assistiti, insieme alle partnership e le best practices che ha saputo produrre nei suoi 20 anni di attività, è presente sul mercato con tutto il suo bouquet valoriale. Non a caso l’intuizione di raccogliere nell’Atlante del welfare il panorama completo dei servizi e dei prodotti dedicati ai manager, ha generato un valore aggiunto notevole”.

Praesidium è specializzata nello studio, nella progettazione e nella gestione dei programmi di welfare aziendali ed individuali, dedicati a dirigenti, quadri, professional e alle loro famiglie; l’approccio consulenziale di Praesidium, con la sua rete di welfare manager geolocalizzati sull’intero territorio nazionale, ed il know how consapevolmente informato offerto alle aziende, nella fase istruttoria ed esecutiva dell’intermediazione, rappresenta il drive di successo più apprezzato dal mercato e questo influisce positivamente sulla mentalità e sul comportamento della classe manageriale nel riconsiderare i benefici delle tutele di welfare aziendale di origine contrattuale.