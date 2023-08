Imprese: Rewind advisor finanziario di La Sia in quotazione su mercato Euronext Growth Milan

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Rewind, piattaforma di congiunzione tra finanza, tecnologia e sostenibilità dedicata allo sviluppo delle aziende ad alto potenziale di crescita, ha assistito in qualità di advisor finanziario, nell’operazione di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, la società La Sia Spa, attiva nel settore dell’engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche. L’operazione è stata portata a termine da un team composto anche da Illimity (Global Coordinator e Euronext Growth Advisor), Mit Sim (Specialist), Bdo (revisione e due diligence finanziaria), Gianni & Origoni (advisor legale), Dott.sa Alessandra Paolantoni (due diligence fiscale), Value Track (equity research), Metriks (web site e business intelligence).

Tiziano Cetarini, founder di Rewind, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di aver accompagnato La Sia in questo percorso di crescita che li ha portati fino alla quotazione sul mercato Egm. Abbiamo seguito l’azienda negli ultimi anni fornendo servizi integrati e ad altro valore aggiunto che hanno permesso alla società di strutturarsi e di essere pronta per il mercato dei capitali. Continueremo a supportarla anche nel processo di crescita futuro con focus su sostenibilità, augmented analitycs e corporate finance, prestando una grande attenzione sulla comunicazione verso il mercato e gli stakeholders in generale”.

L’offerta di azioni di nuova emissione è pari a 6 milioni di euro, aumentata rispetto ai 5 originariamente previsto visto il grande interesse degli investitori italiani ed esteri. La società è sbarcata a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 20,4 milioni di euro e un flottante pari al 29,41% del capitale sociale; il collocamento delle azioni è stato realizzato a un prezzo pari a 3,6 euro per azione. Il 100% del flottante regolamentare è stato sottoscritto da investitori esteri.

A fronte di questo successo, Maurizio Ciardi, Ceo di La Sia, ha affermato: “Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo, che segna un punto di svolta per la nostra Società, focalizzata sin dalla nascita sulla progettazione di infrastrutture critiche nei mondi telco, mobility, civil ed energy. I proventi rinvenienti dall’Ipo consentiranno di velocizzare il raggiungimento dei nostri obiettivi industriali, che mirano anzitutto all’attrazione di nuovi talenti e al potenziamento degli investimenti in ricerca e sviluppo, anche a mezzo di partnership o acquisizioni di spin-off accademici”.

L’azionariato post quotazione che fa riferimento ai tre soci fondatori è il seguente: Cse Holding (società riconducibile a Maurizio Ciardi), con il 28,24% delle azioni, Aspasia con il 21,18% (società riconducibile a Mario Rampini), Glse con il 21,18% (società riconducibile a Riccardo Sacconi).

La Sia è una società di ingegneria nata dall’esigenza di coprire il mondo delle telecomunicazioni, successivamente cresciuta fino a offrire professionalità nei principali campi dell’ingegneria e dell’architettura con focus sulle soluzioni ad alta tecnologia. Rewind si conferma come advisor finanziario di riferimento per le Ipo sul mercato Egm e l’emissione di minibond. La società supporta la crescita e l’evoluzione delle pmi italiane eccellenti con soluzioni che integrano finanza, tecnologia e sostenibilità.