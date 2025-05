Imprese, Tripoli (Unioncamere): “Italia rimane Paese di imprenditori”

12 Maggio 2025

Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “L’Italia è un Paese di imprenditori, questo rimane confermato nel Rapporto Gem, perché paragonando il numero delle imprese al numero della popolazione, l’Italia sale di classifica”. E’ quanto affermato da Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere, in occasione della presentazione del Rapporto Gem Italia 2024-2025, a cura di Universitas Mercatorum – l’Università delle Camere di Commercio Italiane del Gruppo Multiversity – svoltasi a Roma, intitolato ‘L’imprenditorialità per la crescita del Paese’.

“Tuttavia, il problema è che si sta rallentando la spinta verso l’imprenditorialità, con un dato positivo: questo accade di meno, o non accade, nei settori tecnologici legati, ad esempio, alle start up innovative – spiega Tripoli – Pertanto, l’Italia investe ancora laddove c’è innovazione e tecnologia da sperimentare”.

“L’altro aspetto importante che il Rapporto mette in evidenza e che chiama in causa un complesso di fattori, dalla finanza, alle politiche pubbliche, alle politiche di semplificazione, su cui le Camere di commercio stanno lavorando, è che si diventa spesso imprenditori, ma non si cresce come imprese”, conclude.