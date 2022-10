Imprese, Ziero (Assilea): “Settore leasing segna +8,7% nel 2022”

Ottobre 26, 2022

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – “Le performance del settore del leasing nei primi nove mesi del 2022 (+8,7%) confermano il trend estremamente positivo osservato nel corso dell’anno precedente (+25,6%), recuperando così di fatto i livelli pre-Covid”. A dirlo è Luca Ziero, Direttore generale di Assilea, a margine della giornata d’apertura della quinta edizione del Salone del Leasing organizzato da Newton e Assilea (Associazione italiana leasing), che quest’anno si concentra sulla necessità di dare sostegno alle piccole e medie imprese e agli artigiani, la ‘spina dorsale del Paese’, come li ha definiti Carlo Mescieri, Presidente di Assilea.

“Un aspetto altrettanto degno di nota è quello del ruolo cruciale avuto dal Piano impresa 4.0, come evidenziato dal Professor Marco Fortis, Vicepresidente di Confartigianato imprese – ha proseguito Ziero – I provvedimenti di Industria 4.0 della Nuova Sabatini hanno consentito un recupero della produttività italiana ed hanno impattato positivamente anche sul settore del leasing, che nel 2022 ha raggiunto un’incidenza dell’80% sul totale dei finanziamenti Nuova Sabatini”.

“Guardando al futuro – ha concluso il Direttore generale di Assilea – e quindi al 2023, dobbiamo tener conto naturalmente dei motivi di preoccupazione che riguardano tutti noi, il caro-energia in primis, ma osserviamo comunque dei segnali che ci permettono di essere fiduciosi. Il settore finanziario è solido, più che in passato, ed ha mostrato reattività e capacità di adattamento, per questi motivi e per gli ottimi dati osservati quest’anno, speriamo in un 2023 altrettanto positivo”.