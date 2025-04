IMS Srl aderisce al programma WHP per promuovere salute e benessere dei lavoratori

7 Aprile 2025

(Adnkronos) –

L’azienda partecipa all’iniziativa dell’ATS Milano per ottenere la certificazione di “Luogo di lavoro che promuove la Salute”, incentivando corretti stili di vita e sostenibilità

Milano, 07/04/2025. IMS Srl rafforza il proprio impegno verso la salute e il benessere dei suoi dipendenti aderendo al programma WorkplaceHealth Promotion (WHP), un’iniziativa promossa dall’ATS di Milano e dalla World Health Organization (WHO) per certificare le aziende che valorizzano il benessere sul luogo di lavoro.

Il Programma “Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia” ha come obiettivo prioritario promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro al fine di renderli ambienti favorevoli alla adozione consapevole ed alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie croniche.

Le aziende che aderiscono al programma si impegnano a costruire, attraverso un processo partecipativo e in un’ottica di responsabilità sociale, un contesto che favorisce l’adozione di comportamenti e scelte positive per la salute.

Il programma non si limita solo all’aspetto fisico della salute, ma affronta in maniera strutturata anche i fattori di rischio psicosociali, come l’organizzazione del lavoro e la cultura aziendale, che possono influenzare il benessere mentale ed emotivo dei lavoratori. IMS Srl pone inoltre particolare attenzione ai rischi fisici presenti negli ambienti di lavoro, attivando interventi specifici per garantire sicurezza e comfort quotidiani.

Il progetto vede IMS impegnata attivamente nella diffusione di pratiche virtuose volte ad incentivare comportamenti alimentari salutari, promuovere uno stile di vita attivo e sostenere la cessazione tabagica. Un passo concreto di questa filosofia aziendale è rappresentato dall’introduzione di un distributore di alimenti salutari – una delle indicazioni contenute nelle linee guida del programma – a testimonianza di quanto l’azienda investa concretamente nella salute dei propri collaboratori.

L’obiettivo ultimo del progetto è duplice: migliorare le condizioni di lavoro e salute dei dipendenti e trasferire queste pratiche virtuose anche alle famiglie e alla comunità, amplificando così l’impatto positivo dell’iniziativa.

Questo percorso si inserisce coerentemente nella strategia aziendale di IMS, che ha recentemente ottenuto la certificazione ISO 14001, confermando il proprio impegno nella gestione ambientale e nella sostenibilità. Ancora una volta, IMS Srl si conferma attenta al futuro, coniugando salute, sicurezza e sostenibilità per crescere responsabilmente.

Contatti: https://www.imsmicron.it/