Infortuni, Bignami (Formazienda): “Formazione fondamentale per prevenzione”

Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. (Labitalia) – “Il ruolo della formazione per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro è fondamentale. Il Fondo Formazienda, nell’ambito di attività espressione di Sistema Impresa, ha una particolare attenzione per la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, e nell’ambito della propria attività complessiva ha finanziato dal 2010 ad oggi circa 200 milioni di euro di formazione con una particolare attenzione su queste tematiche che noi riteniamo molto rilevanti”. Ad affermarlo Andrea Bignami, presidente del Fondo Formazienda, in occasione del convegno sulle prassi virtuose in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso presso l’Auditorium Inail a Roma. L’incontro nasce dal percorso avviato da Uni – Ente Italiano di Normazione e Sistema Impresa che si è concluso con la pubblicazione di due norme tecniche strategiche nell’ambito dell’adozione e attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Mog-Ssl) per le aziende del settore terziario.