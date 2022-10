Infortuni, Mulazzi (Fondazione Rubes Triva): “Mog efficaci per tutela sicurezza in luoghi lavoro”

Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. (Labitalia) – “I Modelli Organizzativi di Gestione sono modelli efficaci ed efficienti ai fine della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. A distanza di qualche anno dalla loro applicazione, riteniamo che siano ancora adeguati: vanno sicuramente migliorati, con la formazione continua e le nuove tecnologie. Attraverso questa innovazione legata all’evoluzione produttiva e tecnologica troviamo anche l’adattamento e la modernità dei Modelli Organizzativi”. A spiegarlo Giuseppe Mulazzi, direttore generale Fondazione Rubes Triva, in occasione del convegno sulle prassi virtuose in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso presso l’Auditorium Inail a Roma. L’incontro nasce dal percorso avviato da Uni – Ente Italiano di Normazione e Sistema Impresa che si è concluso con la pubblicazione di due norme tecniche strategiche nell’ambito dell’adozione e attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Mog-Ssl) per le aziende del settore terziario.