Innovazione: Ateneo impresa, al via master Lab in Artificial intelligence management

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Labitalia) – Nasce con l’obiettivo di avvicinare i professionisti e le imprese all’IA, il master Lab in Artificial intelligence management di The artificial intelligence school, realtà di Ateneo impresa che mira a creare figure professionali manageriali, molto richieste da aziende, agenzie, enti, istituzioni e centri di ricerca proiettati verso il futuro tecnologico. L’impatto dell’IA, secondo il report Capgemini che si avvale della consulenza di manager internazionali, porterà benefici nel customer service e migliorerà i processi di knowledge management, oltre a rendere i servizi più efficienti e accessibili. Nel settore del retail, si prevede un aumento delle vendite dell’8%, un calo dei costi del 7% nei prossimi tre anni e la maggiore soddisfazione dei clienti.

“Non è più tempo – sottolinea Romolo De Stefano, presidente di Fondazione Ateneo impresa – per restare a guardare. Per questa ragione, Ateneo impresa ha dato vita al primo master Lab in Artificial intelligence management, in partenza il 12 gennaio prossimo. Si tratta di un percorso formativo d’eccellenza, ideato per costruire profili manageriali necessari già oggi e sempre più richiesti nei prossimi 5 anni . Il Master si rivolge a chi intende coniugare una conoscenza tecnica delle principali tecnologie dell’IA, con competenze manageriali e gestionali per governare l’evoluzione dei relativi sistemi e valorizzare le potenzialità del business d’impresa”. La metodologia didattica è basata sull’approccio learning by doing, che ti consente di mettere subito in pratica quanto appreso, grazie all’alternanza costante di sessioni teoriche ed esercitazioni pratiche condotte in gruppo e/o individualmente. I docenti del master sono manager, consulenti, studiosi, esperti e professionisti autorevoli provenienti da prestigiose aziende, agenzie, enti, associazioni, laboratori e centri di ricerca, che si sono distinti per competenza, capacità di divulgazione e vocazione alla formazione.

La didattica si svolge in aula, le lezioni sono trasmesse in live streaming e videoregistrate integralmente per essere a disposizione degli studenti in remoto. Il 17 ottobre, il master sarà presentato al Digital open day. Ateneo impresa è partner dell’Aixa 2023, evento di riferimento organizzato da Business international e Fiera Milano in occasione del quale sono state messe a disposizione tre borse di studio che si aggiungono a quelle già attivate dal network di aziende partner. Un’occasione in più per avvicinarsi alla professione del futuro.