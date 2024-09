Innovazione: Dot hub, 1° franchising formazione placement e innovazione tecnologica

17 Settembre 2024

Milano, 17 set. (Labitalia) – Dot academy, brand riconosciuto nel settore della formazione e del recruiting da più di 10 anni, partecipa al Salone del Franchising a Milano dal 26 al 28 settembre. Sarà offerta l’opportunità di diventare imprenditori o di scalare il proprio business nel mondo della formazione e delle risorse umane con la possibilità di erogare formazione finanziata, effettuare ricerca e selezione ed erogare corsi di formazione a pagamento tramite la business school con l’apertura di un Dot hub in franchising.

Tutti i franchisee avranno a disposizione le autorizzazioni e il network di cui è in possesso Dot academy, con l’opportunità unica in Italia di accedere a tecnologie brevettate e all’avanguardia in ambito HR: Nexar e Scriba. Nexar è un sistema basato sull’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e il videogaming che aiuta le aziende a selezionare e formare i dipendenti attraverso un percorso virtuale, immersivo e non convenzionale. Questo strumento unisce le più avanzate tecnologie di video gaming, realtà virtuale e intelligenza artificiale, costruendo una realtà virtuale rispondente in tutto e per tutto alla realtà fisica, attraverso la quale i candidati potranno apprendere mansioni e cimentarsi in un’esperienza formativa senza precedenti. La tecnologia Nexar trova applicazione in qualsiasi contesto operativo ed è la scelta ideale per qualunque azienda voglia innovare il proprio nodo di formare e selezionare le sue risorse.

Scriba, è la prima e unica tecnologia brevettata per la creazione e il rilascio di Badge in blockchain, con certificazione legale dell’identità del soggetto certificato e dell’ente che lo ha rilasciato, che traccia i saperi acquisiti in tutti i contesti formativi ed esperienziali. Gli open badge inglobano dati, informazioni e contenuti multimediali che rendono oggettive le competenze attestate. Con l’applicazione della tecnologia Blockchain, queste informazioni sono garantite in maniera immutabile e inalterabile. Grazie al sistema Scriba viene reso disponibile e verificabile anche l’atto pubblico di riconoscimento legale dei soggetti inclusi nell’attestato. Il Digital badge di Scriba rende possibile la condivisione di abilità, competenze e conoscenze personali. Durante un colloquio di selezione il proprietario del badge Scriba può esibire tramite apposito QR code le competenze acquisite e certificate che attestano il suo livello di conoscenza, che sono costantemente aggiornate con notifica alla data di scadenza.