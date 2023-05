Inps, Cappellari (Aiel): “Dati VisitInps di elevatissima qualità a livello internazionale”

Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) – VisitInps “è il benchmnark di riferimento della pa e della ricerca in Italia ma non solo. Si tratta di dati di elevatissima qualità e lo dicono le più prestigiose riviste internazionali. L’Aiel ha dei premi che conferisce annualmente. Negli ultimi 5 anni, tre premi Tarantelli sono stati assegnati a prodotti Visitinps come anche tre premi a giovani ricercatori per il premio Dell’Aringa. E’ la testimonianza ulteriore della qualità di questi lavori”. Lo ha detto Lorenzo Cappellari, presidente Aiel, intervenendo all’evento ‘Disuguaglianza salariale’ organizzato da Inps e Aiel presso Palazzo Wedekind a Roma.