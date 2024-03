Inps, Gelera: “Spero Istituto ottenga certificazione parità genere nel 2024”

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ”Spero che l’Inps ottenga la certificazione della parita di genere nel 2024”. Lo afferma il commissario dell’Inps, Micaela Gelera, aprendo l’evento Parità di genere ‘Un nuovo paradigma nel dna dell’organizzazione e un valore della pa per promuovere eccellenza e professionalità’. Un evento che ”va a premiare l’attivita del cug, un’attività che l’Istituto e gli organi hanno sempre condiviso e sostenuto”, sottolinea.

”Un’attività che mira a obiettivi importanti, non solo per l’Inps ma per tutte le pa, e soprattutto si concretizza con azioni concrete, azioni positive, che mirano oltre che alla parità di genere, quindi avere massima inclusione e rispetto possibile in un ambiente di lavoro come quello dell’Istituto, a promuovere le migliori pratiche per ottenere un elemento fondamentale e imprescindibile: il benessere lavorativo e sociale” perché attraverso questa strada ”possiamo raggiungere obiettivi come l’autonima, la libertà e l’indipendenza, non solo della donna”.