Inps, Gelera: “Valore pubblico è nostro nuovo bilancio sociale”

30 Maggio 2025

Genova, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Misuriamo la performance dell’Inps al fine di valutare quanto benessere restituiamo alla collettività: economico, sociale, sanitario, educativo. E’ il nostro vero bilancio sociale”. Lo ha detto Micaela Gelera, membro del cda Inps, intervenendo oggi al Festival del lavoro in corso a Genova. Gelera ha ricordato che il nuovo sistema di valutazione dell’Istituto “ha centrato il 99,8 % degli obiettivi di valore pubblico nel 2023” e nel 2024 “introduce indicatori in grado di fotografare l’impatto reale delle politiche su cittadini e imprese”.

“La trasformazione digitale non è uno slogan, ma un modo per restituire tempo di qualità ai nostri professionisti affinché offrano consulenza specialistica e servizi personalizzati”. Gelera ha illustrato i 142 progetti Pnrr già operativi e il Piano Ict 2025-2027. Punto di forza, ha sottolineato, è il metaprocesso che “supera la competenza territoriale e instrada le pratiche dove c’è capacità disponibile”, mentre l’intelligenza artificiale “anticipa i bisogni inespressi degli utenti, riducendo i tempi di risposta e aumentando l’efficienza”.

Di fronte all’inverno demografico, l’Inps punta su un mercato del lavoro più inclusivo per garantire la tenuta del sistema pensionistico. “Siamo ancora 7-8 punti sotto la media europea nel tasso di occupazione e 17 punti di divario tra uomini e donne. Colmare questi gap significa assicurare contributi oggi e pensioni domani”, ha spiegato . Strumenti chiave, secondo la consigliera, sono la piattaforma Siisl, “volano di incontro tra domanda e offerta e di orientamento formativo”, e le prossime riforme su disabilità e non autosufficienza, che “rafforzeranno la rete di protezione sociale in un’ottica preventiva”.