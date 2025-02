Int, adesione alla XXI edizione di ‘M’illumino di meno’ di Rai Radio 2

4 Febbraio 2025

Roma, 3 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “Nelle precedenti adesioni alla Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, l’Istituto nazionale tributaristi (Int) invitava le iscritte e gli iscritti ad anticipare la chiusura degli studi il 16 febbraio spegnendo le luci, le apparecchiature elettroniche e limitando il consumo di quelle indispensabili. Cadendo quest’anno il 16 di domenica e gli studi sono chiusi, non ci si limiterà a proporre l’azione per un giorno, ma per tutta la durata di M’illumino di meno di Rai Radio 2, coinvolgendo tributariste e tributaristi non solo nei loro studi ma anche presso le loro abitazioni. Infatti dal 16 al 21 febbraio chiederemo pertanto di limitare, dalle ore 18 il consumo di energia elettrica in studio e a casa”. E’ quanto si legge in una nota.

“Inoltre – continua – inviteremo a chiudere per tutta la settimana mezz’ora prima gli studi, comunicando alla clientela la motivazione: ‘Adesione a m’illumino di meno’, pertanto come Caterpillar di Rai Radio 2 nella XXI edizione, non ci impegneremo solo il 16 febbraio, Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ma sino a venerdì 21 febbraio.

Il presidente dell’Int, Riccardo Alemanno, ha così motivato l’azione comunicativa alla clientela sull’adesione: “Oltre alla riduzione di consumo di energia elettrica in studio e a casa, inviteremo a chiudere mezz’ora prima gli studi, motivando ciò con l’adesione a M’illumino di meno. Ci auguriamo così di coinvolgere anche i nostri assistiti, perché riflettere sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili è importante, ma non di meno lo sono anche piccole azioni concrete. Per questo ogni anno ringraziamo la trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, non solo di farci riflettere sulle problematiche energetiche e di sostenibilità ambientale, ma di stimolarci ad azioni concrete, magari anche piccole azioni, ma che diventerebbero grandi se si trasformassero in un’ abitudine di vita”.