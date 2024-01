Italia-Africa, dal Checco (Assafrica): “Vertice ribadisce centralità Continente per nostro Paese, pronti per Piano Mattei”

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Labitalia) – “Il vertice Italia-Africa ribadisce l’importanza dei Paesi del continente africano come interlocutori prioritari sul piano geopolitico ed economico per il nostro Paese e per le nostre imprese”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Massimo dal Checco, presidente Confindustria Assafrica & Mediterraneo, sul vertice di oggi a Roma.

Secondo dal Checco “le iniziative del Governo italiano sono volte a riconoscere l’Africa come un partner strategico. In questo senso, accogliamo con favore il Piano Mattei e siamo pronti a contribuire concretamente tramite le nostre imprese all’implementazione di progetti comuni e investimenti nel Continente, in settori chiave come quello sanitario, agricolo, infrastrutturale, energetico, digitale e della formazione professionale”.

“L’assemblea pubblica di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, in programma domani -spiega- e alla presenza del presidente della Banca Africana di Sviluppo, Akinwumi Adesina, e del vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sarà un’importante occasione per approfondire le opportunità di cooperazione economica e stimolare gli investimenti italiani in Africa, insieme ad oltre 170 rappresentanti delle istituzioni italiane e di grandi gruppi industriali, banche e pmi”, spiega.

