“La cattiva informazione di Report non è giornalismo d’inchiesta”, arriva la replica dei docenti Unicusano

Giugno 12, 2023

(Adnkronos) – 12 giugno 2023.“La cattiva informazione di Report non è giornalismo d’inchiesta”: sferzante replica dei docenti dell’Ateneo telematico, attraverso il prof. Enrico Ferri, all’inchiesta di Report su Stefano Bandecchi e sull’Unicusano.

In vario modo i docenti dell’Unicusano hanno replicato alle valutazioni riportate in Report, la trasmissione condotta da Sigrifido Ranucci su RAI Tre. Particolarmente critiche e pungenti le osservazioni di Enrico Ferri, ordinario di Filosofia del diritto all’Unicusano, docente di lungo corso noto per i suoi studi, come divulgatore scientifico e coordinatore di varie iniziative universitarie internazionali, come la Scuola Estiva Arpinate.

In un’intervista concessa a TAG24, il quotidiano on line dell’Unicusano, ha fra l’altro affermato: “La cattiva informazione non è giornalismo d’inchiesta. Bisogna analizzare i fatti e mettere a confronto le diverse versioni, privilegiando i dati oggettivi e verificabili. Le conclusioni si traggono alla fine: non possono essere delle premesse, sotto forma di pregiudizi, presentate come fossero dati acquisiti”.

Il prof. Ferri parla dell’utilizzo nella trasmissione condotta da Ranucci di “testimoni anonimi e di esperti di parte”, di “ricostruzione dei fatti a partire da un giudizio emesso a priori”, di aver riportato i pareri degli studenti solo attraverso “un presunto studente di cui è stata oscurata l’immagine”.

I giornalisti di Report sono definiti “ignoranti”, perché “hanno confuso gli abstract che precedono le lezioni e ne evidenziano le tematiche con dei riassuntini”. Allo stesso tempo nega in modo deciso che l’Unicusano dispensi lauree facili: “i tempi medi di un corso di laurea, la media dei voti ottenuta, il numero dei fuoricorso e degli abbandoni annuali” dimostrerebbero a suo dire l’esatto contrario. Ricorda pure, portando come esempio le materie che insegna, che nella tesi finale lo studente è costantemente monitorato e il suo elaborato sottoposto a un controllo anti-plagio. Il docente ricorda che tutte le sue affermazioni, a differenza di quelle di Report, sono documentate e a tutti accessibili.

Abbiamo raggiunto il prof. Ferri e gli abbiamo chiesto cosa ha ritenuto meno condivisibile nell’inchiesta di Report sull’Unicusano. Ci ha risposto in questi termini: “Molti dei miei, dei nostri studenti sono anche lavoratori, di tutte le fasce d’età. Persone che per anni sacrificano tempo libero e vacanze per studiare e migliorare la loro formazione e la propria condizione sociale. Presentarli come “ricchi” e figli di papà, come ha fatto Report, è un insulto all’impegno e ai sacrifici di tante persone, ma pure un esempio di cattiva informazione.”

Ufficio Stampa Unicusano