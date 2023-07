Lafiosca (Assiteca-Howden), ‘pandemia ha creato dinamicità mercato assicurativo’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Il mercato assicurativo nel ramo credito per definizione è molto statico, la pandemia ha creato però dinamicità, con l’ingresso di nuove compagnie”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Girolamo Lafiosca, responsabile Divisione crediti commerciali Assiteca-Howden.

“A noi specialisti della gestione dei rischi – spiega – il Covid ha insegnato a rivedere i meccanismi di valutazione. Oggi l’approccio che abbiamo si basa su tre elementi: professionalità, prossimità e proattività. Non verifichiamo solo le necessità assicurative delle aziende, ma ragioniamo con loro per rivedere tutti i processi nella gestione del credito. Anche dal punto di vista assicurativo, non si tratta più di trovare una singola polizza, ma vanno organizzate coperture a più livelli, con soluzioni flessibili in base al grado di rischiosità che possono coinvolgere anche diverse compagnie. Per aiutare le imprese ad essere sempre più competitive abbiamo adottato soluzioni multilivello e multiprodotto”.

“Abbiamo sempre più bisogno – sottolinea Lafiosca – di accompagnare le aziende nella gestione delle loro strategie di crescita utilizzando in maniera proattiva tutti gli strumenti che il mercato assicurativo mette a disposizione, sfruttando la nostra esperienza, intervenendo ed affiancandole anche nella revisione o riorganizzazione delle loro credit policy per adeguarle ai nuovi scenari economici in continua fluttuazione”.