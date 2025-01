Lavoro: agenzia Nhrg certificata ‘Happyindexatwork’ per 2° anno consecutivo

11 Gennaio 2025

Roma, 9 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Nhrg, agenzia per il Lavoro, ha ricevuto in questi giorni la certificazione Happyindexatwork per l’anno 2025. La certificazione, assegnata da ChooseMyCompany Certified Reviews – Italia, si basa su un’indagine interna, completamente anonima, su tutti i collaboratori ed esplora diverse aree, quali: crescita professionale; ambiente di lavoro; management; riconoscimento; ragion d’essere; sviluppo sostenibile.

È il secondo anno consecutivo che Nhrg si aggiudica questa certificazione, confermando la sua posizione di azienda attenta ad un ambiente di lavoro positivo, alla motivazione, all’impegno e alla serenità lavorativa de propri dipendenti. Hanno partecipato all’indagine il 97 % dei collaboratori, raggiungendo un grading finale di 84/100

“Siamo molto orgogliosi di essersi aggiudicati anche quest’anno la certificazione Happyindexatwork”, dichiara Gianni Scaperrotta amministratore di Nhrg. “In questo ultimo anno la nostra azienda è cresciuta e si è consolidata, ma nonostante la crescita, è riuscita a mantenere inalterati i valori che l’hanno sempre contraddistinta: una leadership che tende a far squadra e a far crescere tutto il team; un ambiente di lavoro positivo e una particolare attenzione al benessere, in generale, dei propri lavoratori”, conclude.