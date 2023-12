Lavoro, Cangiano (Eni): “Trasferire bisogni del futuro a nuove generazioni”

Dicembre 18, 2023

(Adnkronos) – “Per Eni è fondamentale essere presenti a giornate come questa. Abbiamo bisogno di raccontare in maniera chiara e di trasferire alle giovani generazioni quelli che saranno i bisogni del futuro”. Così Gennaro Cangiano, responsabile Selezione ed Employer branding di Eni, a margine dell’evento “LaborDì, i giovani incontrano il lavoro tra valori, orizzonti e strumenti”, promosso dalle Acli di Roma e provincia, con il patrocinio della Diocesi di Roma, di Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Unindustria e Manager Italia, e con la media partnership di Rai Cultura.

Nel corso dell’iniziativa, di cui Eni è main sponsor, i 1200 studenti presenti, provenienti da 20 scuole di Roma e provincia, hanno potuto dialogare e confrontarsi con 45 enti e aziende che hanno messo a disposizione la propria esperienza e le proprie figure professionali in 80 workshop formativi e oltre 500 ore di colloqui di lavoro con recruiter professionisti.

“Siamo in una fase di cambiamento cruciale – aggiunge Cangiano – Abbiamo degli orizzonti di lungo termine che sostanzialmente cambieranno il mondo come lo conosciamo oggi e i giovani sono coloro a cui lasceremo questo mondo. Proprio per questo è sempre più importante che i giovani siano partecipi di quello che sta avvenendo per poi diventarne protagonisti”.

Tra coloro che sono intervenuti nel corso dell’evento il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Roma e Lazio, l’assessore ai Servizi sociali, alla disabilità al terzo settore e ai servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli e il presidente nazionale di Acli Emiliano Manfredonia.

“In periodi come quello che stiamo attraversando, i cui i cambiamenti sono sempre più repentini e si succedono senza soluzione di continuità – conclude Cangiano – l’orientamento diventa un lavoro per i giovani. Essi devono infatti orientarsi, andando ad analizzare ciò che sta accadendo nel mondo del lavoro e indirizzandosi verso quelle che sono le loro inclinazioni personali, in modo da trovare il giusto connubio tra aspirazione professionale e caratteristiche della loro persona”.