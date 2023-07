Lavoro, Caridi (Inps): “Consulenti partner strategici Istituto”

Luglio 1, 2023

Bologna, 1 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Sono davvero lieto di partecipare, seppur virtualmente, a questo importante evento annuale dei consulenti del lavoro che sono partner strategici dell’Inps”. A dirlo oggi Vincenzo Caridi, direttore generale Inps, in un videomessaggio inviato al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

“Stiamo lavorando – spiega – a molti percorsi di progettazione dei servizi: alla nuova domanda per le prestazioni di integrazione salariale, ad esempio, il cui rilascio per la cigo è di questi giorni”.

“Si tratta – spiega – di un importante traguardo del più importante progetto che abbiamo chiamato ‘Omnia Is’, mirato alla realizzazione di una vera e propria piattaforma unica delle integrazioni salariali. Si tratta di un hub operativo e informativo a supporto delle aziende e dei lavoratori, costruito con tecnologie all’avanguardia”.

“Al Festival del lavoro – aggiunge- presentiamo il protocollo quadro che ci vede insieme protagonisti di un accordo con la Caritas per promuovere l’inclusione sociale e migliorare le opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro a persone in stato di grave emarginazione sociale”.

“Sotto il coordinamento del ministero del Lavoro e delle politiche sociali – continua Caridi- stiamo mettendo in campo attività per la realizzazione del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, la cosiddetta piattaforma Siisl che consentirà l’erogazione di misure di sostegno contro la povertà e l’esclusione sociale e lavorativa. Si tratta di un lavoro corale che coinvolge tutti comprese le aziende e che permetterà di superare le rigidità che hanno caratterizzato gli strumenti delle politiche attive del passato”.

“Insieme – assicura – abbiamo tutte le potenzialità e la forza, grazie ai decreti attuativi del ministero, per indirizzare l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, allineandole alle esigenze produttive del sistema economico e sociale nazionale. Insieme realizziamo e realizzeremo al meglio la nostra comune missione per il welfare e per lo sviluppo economico del Paese”.

“Ci sono molte risorse del Pnrr che abbiamo voluto indirizzare a specifici progetti per facilitare l’interazione tra Inps e consulenti del lavoro. Un’interazione e un approccio che ci ha anche consentito di dare risposte concerete e immediate alla popolazione dell’Emilia-Romagna, colpita dalla recente alluvione”. Ha aggiunto

Riferendosi , poi, all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna Caridi ha sottolineato: “La collaborazione con i consulenti del lavoro ha reso possibile acquisire con estrema rapidità le richieste del nuovo ammortizzatore unico emergenziale, attraverso il cassetto bidirezionale che è un esempio utile e virtuoso per successive implementazioni a livello nazionale”.