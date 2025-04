Lavoro: ‘C’è posto per te’, successo a Caivano con oltre mille occasioni

7 Aprile 2025

Roma, 7 apr. (Labitalia) – Grande partecipazione per la tappa di Caivano di ‘C’è Posto per te!’ la campagna nazionale itinerante di Sviluppo Lavoro Italia per agevolare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, rivolta a giovani e donne, spesso ‘distanti’ dal mercato del lavoro ma anche ai disoccupati di lunga durata. Sono intervenuti conferenza stampa di apertura della due giorni presso il centro sportivo Pino Daniele: Paola Nicastro, presidente e ad di Sviluppo Lavoro Italia Armida Filippelli, assessore alla Formazione Professionale e Vincenzo Caridi, capo dipartimento del ministero del Lavoro per politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Caivano si trasforma da luogo di emarginazione a luogo di lavoro. Capirete che la scelta di Caivano non è casuale -dichiara Paola Nicastro presidente e ad di Sviluppo Lavoro Italia- d’accordo con il Ministero del Lavoro abbiamo voluto continuare l’impegno del governo in questi territori. Osservando i dati sulla situazione del mercato del lavoro di Caivano e dei comuni limitrofi abbiamo potuto notare che il livello occupazionale è salito con particolare riferimento al settore degli esercenti attività sportive. Dinamica positiva dovuta molto probabilmente al grande investimento sul centro ‘Pino Daniele’. Oggi sono presenti 11 aziende che fanno colloqui direttamente con i candidati. Mille le opportunità lavorative offerte dalle aziende presenti. Ciascun candidato effettuerà fino a due colloqui con un totale di 1500 colloqui di lavoro. La situazione del mercato del lavoro in Campania vede dati in miglioramento nonostante un tasso di inattivi che continua ad essere abbastanza significativo. Proprio sul target degli inattivi che l’Istat definisce ‘scoraggiati’ vogliamo lavorare anche con iniziative come ‘C’è posto per te’ che tendono a contrastare fattori di distanza anche psicologica e di scoraggiamento delle persone”, sottolinea.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Formazione professionale della Regione Campania, Armida Filipelli, “La Regione Campania è vicina a questa iniziativa. Per quello che ci riguarda i dati del ministero del lavoro ci dicono che la formazione in regione è aumentata del 340% e questo per noi è un motivo di orgoglio perché siamo riusciti a raggiungere circa 20 mila ragazzi che non lavoravano e non studiavano con corsi di istruzione e formazione professionale. In questo sistema abbiamo quasi 700 aziende coinvolte. Stiamo dando opportunità importanti anche con i corsi di istruzione tecnica superiore che registrano un placement dell’85%”.

“È proprio da qui che possiamo costruire una nuova idea di politiche attive del lavoro, vicina alle persone e capace di generare fiducia”, spiega Vincenzo Caridi, capo dipartimento del ministero del Lavoro per politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. “In questo senso, le nuove competenze digitali non rappresentano solo un’occasione per i singoli, ma sono una leva strategica per innovare anche i processi produttivi delle imprese. Con la piattaforma Siisl stiamo costruendo un’infrastruttura digitale in grado di rendere più semplice ed efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. È uno strumento innovativo, che integra l’intelligenza artificiale per supportare le scelte sia degli operatori dei servizi pubblici che dei cittadini, offrendo percorsi personalizzati e coerenti con le esigenze del mercato del lavoro”, conclude.

“Il successo di ‘C’è posto per te’, promosso da Sviluppo Lavoro Italia,” ribadisce il prefetto Fabio Ciciliano, commissario di Governo per Caivano e capo della Protezione Civile. “Conferma, non solo, che Caivano ha bisogno di iniziative di questo tipo ma soprattutto che risponde con grande partecipazione, a conferma di un rinnovato legame tra la comunità e le istituzioni. Come struttura commissariale abbiamo lavorato per arrivare a questo risultato e siamo felici di proseguire in questo percorso insieme a tante realtà, pubbliche e private, del Paese che hanno deciso di impegnarsi per la rinascita di quel territorio e di quella comunità”.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di: Regione Campania, Sport e Salute Spa, Fondazione Consulenti del Lavoro, Confindustria Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Confartigianato e Indeed Il truck, allestito con postazioni per i colloqui e sale per workshop, attraverserà l’Italia da Sud a Nord, con un totale di 16 tappe, dopo Caivano, la terza tappa sarà in Puglia a Lecce il 10 e 11 aprile. Dopo queste prime città, il tour continuerà in altre località, raggiungendo piazze, quartieri e territori dove l’accesso ai servizi per il lavoro è meno immediato. Un’attenzione particolare sarà riservata alle aree del cratere del sisma 2016, per dare un sostegno concreto alla ripresa occupazionale dei territori colpiti. In ogni tappa, il truck sarà attivo per due giorni con attività interattive per i partecipanti, suddivise in quattro aree tematiche.