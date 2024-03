Lavoro: consulenti, approfondimento su Loagri, regime speciale in agricoltura operativo nel 2024

25 Marzo 2024

Roma, 25 mar. (Labitalia) – Operativo fino alla fine di quest’anno, il regime speciale di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (Loagri), per effetto di alcune novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 343 a 354), sostituisce, in via transitoria, il contratto di prestazione occasionale (Ccpo).

La Fondazione studi consulenti del lavoro con l’approfondimento ‘Loagri: il nuovo lavoro occasionale in agricoltura’ offre un’analisi dell’istituto sperimentale in esame, tenendo conto delle limitazioni riguardanti la figura del prestatore di lavoro, dei requisiti individuati dalla legge che i datori di lavoro devono possedere per poter ricorrere al Loagri, gli adempimenti a loro carico e i chiarimenti contenuti nei documenti di prassi amministrativa.

Ma anche le agevolazioni in capo al lavoratore assunto con il LoaAgri e le sanzioni previste nel caso di utilizzo del regime non rispettoso dei requisiti e delle limitazioni forniti dalla legge. Allegata al documento l’autocertificazione che il lavoratore è tenuto a compilare ai fini del ricorso al lavoro occasionale in agricoltura.