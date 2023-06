Lavoro, De Luca (consulenti): “Con Inps e Caritas per aiutare disoccupati in grave necessità”

Giugno 30, 2023

Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “In accordo con l’Inps e la Caritas stiamo cercando di fare entrare in un circuito virtuoso chi la Caritas l’assiste con il protocollo ‘Diamo lavoro'”. A dirlo Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

“Attraverso il lavoro – spiega – ci sono forme di riscatto e di realizzazione che aiutano. E in nome di questi valori noi vogliamo partecipare a questa iniziativa nata con il protocollo sottoscritto tra Caritas, Inps e consulenti del lavoro di Milano. Le politiche attive per il lavoro sono l’obiettivo principale che i sottoscrittori del protocollo si sono posti per accompagnare i disoccupati in situazione di grave necessità verso una possibilità lavorativa e da Milano abbiamo deciso di portare l’iniziativa a livello nazionale”.

Molte aziende cercano personale che non trovano. Qui interviene la banca dati di Caritas (per i lavoratori) e la banca dato dei consulenti del lavoro (aziende clienti) che con il protocollo possono incrociarsi per mettere a disposizione gratuitamente sei mesi di stage che, si spera, possa trasformarsi in un vero rapporto di lavoro.

“La semplificazione è la lingua dei professionisti. In questa delega fiscale noi fin dall’inizio abbiamo riscontrato alcuni termini che sono importanti, perché dettano anche la filosofia delle regole. E credo che ci sono dei passaggi sui regimi sanzionatori che sono assolutamente gradevoli”. Ha concluso