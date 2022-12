Lavoro: Federmanager-Unindustria, Premio Minerva Roma donna manager&azienda d’eccellenza 2022

Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Labitalia) – Promuovere e valorizzare il contributo delle donne al mondo del lavoro è l’obiettivo del Premio Minerva Roma donna manager & impresa d’eccellenza, organizzato da Federmanager Roma e da Unindustria, per dare visibilità alle pratiche più virtuose e innovative di crescita personale e professionale. Un riconoscimento che vuole sottolineare il merito di chi, a Roma e nel Lazio, ha saputo distinguersi in ambito lavorativo, valorizzando talento e competenze. Nel corso dell’appuntamento, che si è svolto presso la sede romana di Unindustria, sono stati consegnati 4 premi alle imprese, 4 premi alle donne manager, oltre a 17 menzioni speciali attribuite ad altrettante aziende del territorio.

Sul versante delle aziende virtuose, tutte associate a Unindustria, i riconoscimenti sono stati assegnati a Abbott e Ferrovie dello Stato per la categoria Grandi Imprese e, tra le pmi, a Optikon 2000 (Strumenti oftalmici) e Venusia Group (comunicazione e marketing), per essersi distinte nell’adozione e l’attuazione di politiche, strategie e pratiche volte a garantire pari opportunità e riconoscimenti di percorsi di crescita professionale, rafforzando la presenza delle donne nelle imprese e nella società. Una menzione speciale per azioni a supporto della Leadership femminile e della valorizzazione dei talenti femminili è andata a: Autostrade per l’Italia, Bat Italia – British American Tobacco Italia, Enel, Oracle italia, Peroni, Philip Morris italia, Procter & Gamble, Vodafone italia, WindTre. Una menzione speciale per strumenti a supporto del work-life balance e della condivisione delle responsabilità familiari e parentali è andata a: Bat Italia – British American Tobacco Italia, Elettronica, Enel, Pfizer, Philip Morris Italia, Procter & Gamble, Vodafone Italia, WindTre.

Le manager premiate sono state Francesca Reich, amministratore delegato, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Francesca Zanninotti, amministratore delegato, Medea – Società del Gruppo Italgas, Patrizia Ravaioli, direttore generale, Formez, Rosita Calabrese, Country Manager – Italy, Angelini Pharma.

“Nonostante siano molte e di alto livello le iniziative volte a sostenere il ruolo delle donne nel mondo delle professioni – ha commentato il presidente di Federmanager Roma Gherardo Zei – siamo convinti sia opportuno non abbassare la guardia e compiere ogni sforzo affinché i risultati raggiunti, spesso a fatica, nel contrasto alla disparità di genere si consolidino e rappresentino un riferimento per ogni ambito della vita civile e sociale. Con il Premio Minerva Federmanager Roma intende dare ulteriore forza e visibilità all’impegno, assunto da tempo, di sostenere ogni possibile azione di contrasto alle disparità di genere. Il nostro auspicio è che gli esempi virtuosi che segnaliamo con questo riconoscimento possano diventare la norma e che si restituisca a tante donne, finora succubi di discriminazioni ed esclusione, il riconoscimento delle competenze e del contributo, in termini di valore professionale, apportato alla crescita di questo Paese, da sempre”.

“In un’ottica di valorizzazione dell’empowerment femminile – ha detto il presidente della Piccola Industria di Unindustria Fausto Bianchi – Unindustria continua a farsi parte attiva per contribuire a promuovere tra le imprese (anche tra le più piccole) lo sviluppo di una cultura manageriale solida e forte basata su un insieme di valori, di missioni e di processi che consentano alle imprese stesse di comprendere a pieno le dinamiche socioculturali dell’ambiente in cui esse gravitano e di proiettarsi, al contempo, verso il futuro, traguardando obiettivi importanti”.

“Promuovere ancora oggi – ha spiegato – in qualunque modo possibile, politiche di valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro – a tutti i livelli – non solo è un segnale attenzione ma è un modo per ricordare e ricordarci anche il beneficio per la nostra economia. Parità di genere, lavoro qualificato femminile, eliminazione del gender-gap, creazione di un vero welfare e percorsi di istruzione avanzati possono determinare, infatti, un incremento del pil del 7% circa”.