Lavoro, Massa (Confsal): “Persona al centro, formazione e competenze sono tutto”

Roma, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Bisogna mettere al centro la persona, la formazione e le competenze in un mondo del lavoro che sta cambiando repentinamente sono tutto. Nuove figure professionali, nuovi scenari. Bisogna fare rete sul territorio, partendo dalle scuole. Bisogna partire dalle scuole secondarie di secondo grado. La formazione dovrebbe accompagnare fin dall’inizio il lavoratore, ben vengano aziende che investono nella formazione. E’ un arricchimento per lavoratori e aziende”. Così Lucia Massa, vice segretario generale della Confsal, intervenendo al ‘Meeting del made in Italy’, promosso da Aepi a Palazzo Wedekind a Roma.