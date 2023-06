Lavoro: Umana, oltre 1.500 opportunità nella stagione estiva

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Labitalia) – La ricerca di personale per la stagione estiva è già partita dall’inizio di aprile, ma è nel mese di maggio, e nello specifico nelle ultime due settimane, che si è concentrato il maggior numero di richieste. Se ne registrano numerose in tutta Italia, con centinaia di aziende che quotidianamente si rivolgono alle filiali e alle aree specialistiche di Umana. Sono oltre 1500, infatti, le opportunità per chi è alla ricerca di lavoro nei settori: turismo e ristorazione, moda e lusso, grande distribuzione organizzata e sanificazione. L’area specialistica turismo e ristorazione, in sinergia con le 144 filiali Umana sul territorio nazionale, ha già attivato oltre 600 ricerche di personale per decine di aziende clienti, dalle grandi strutture ricettive ai ristoranti di livello in località balneari, in montagna, nei laghi e nelle città d’arte. Figure da inserire prevalentemente in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria, Emilia Romagna, Lazio, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. I profili più richiesti sono in gran parte dell’area food and beverage: chef de rang, chef de cuisine, chef de partie, barman, camerieri e commis di sala, ma sono moltissime le richieste anche per bagnini con brevetto e camerieri ai piani.

Il settore moda-lusso offre moltissime opportunità per l’estate. Sono circa 400 i profili ricercati dall’area specialistica moda e lusso di Umana per le boutique soprattutto nelle grandi città di Lombardia (Milano), Toscana (Firenze), Lazio (Roma), Veneto (Venezia) ed Emilia Romagna (Bologna). Ma anche a Capri, a Forte dei Marmi e in Liguria, nell’Adriatico e a Cortina, solo per citarne alcuni. Sono ricercate prevalentemente figure impiegatizie (addetti ufficio acquisti, hr, buyer), legate al mondo delle operations e della produzione (magazzinieri, modellisti, addetti alle macchine tessili) e, infine, addetti al retail per strutture di vendita legate a prestigiosi marchi del lusso (store manager, sales assistant, assistant store manager, runner). Oltre all’esperienza, l’alto standing e la flessibilità, in aggiunta alla padronanza della lingua inglese, per questi ultimi profili è molto ricercata oggi la conoscenza di una seconda lingua, dall’arabo al cinese.

Addetti alla vendita, anche itinerante, al riassortimento scaffali, al banco macelleria, pescheria e gastronomia, fra i quali figure junior con possibilità di accedere a percorsi formativi pre-assuntivi gratuiti: sono circa 350 i profili che Umana sta cercando per strutture commerciali di media e grande dimensione sia a sostegno del picco estivo sia per eventuali sostituzioni, in prevalenza in Veneto (area del Garda), Emila Romagna, Lombardia, e genericamente in tutto il Nord Italia. A queste ricerche, si aggiunge una importante azione di recruiting legata sempre alla grande distribuzione organizzata, nel Lazio. Sono più di 150 le richieste di operatori nei settori della sanificazione, igienizzazione e pulizia di ambienti, sia sanitari che in ambito turistico, principalmente nelle regioni del nord Italia, in particolare in Veneto e Trentino Alto Adige. Per info e candidature: www.umana.it.