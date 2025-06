Legalità, gen. Luongo: “Spesso viene vista come un limite, invece è un valore aggiunto”

5 Giugno 2025

Roma, 4 giu. – (Adnkronos) – “Solo vivendo la legalità ogni giorno diventa parte di noi. Legalità e merito, un binomio virtuoso che l’Arma dei Carabinieri porta avanti ormai da tempo, la nostra missione è quella di stare vicino alla gente”. Lo ha detto il generale Salvatore Luongo, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri durante l’VIII edizione del progetto ‘Legalità e Merito’, promosso dall’Università Luiss Guido Carli di Roma.

“Il nostro è un sistema di rassicurazione sociale, perché spesso la legalità viene vista come un limite, invece è un valore aggiunto, ma per assorbirla deve diventare un modo di essere, qualcosa che noi tutti alimentiamo giorno per giorno”, ha aggiunto Luongo.