Lello Esposito: “Inps ha una funzione sociale importante per il Paese”

Novembre 30, 2023

Roma, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “La funzione sociale di Inps è importante per tutto il Paese e siamo chiamati a partecipare, con il nostro lavoro, al benessere della collettività”. Così Lello Esposito, pittore e scultore di fama internazionale, è intervenuto come ospite all’evento ‘Valore pubblico valore Inps’ che si è aperta oggi nella direzione generale dell’istituto in via Ciro il Grande a Roma.

Le celebrazioni del 125 anniversario dell’Inps si chiudono quindi con un’iniziativa di due giorni per approfondire temi e percorso dell’Inps nella generazione di benessere sociale, partendo dai valori identitari per progettare il cambiamento.