L’Istituto Cervantes di Roma e Next Educación uniscono le forze per potenziare la formazione in spagnolo

18 Febbraio 2025

ROMA, 18 febbraio 2025 /PRNewswire/ — L’Istituto Cervantes di Roma e la business school universitaria spagnola Next Educación uniscono le forze per rafforzare il loro impegno verso un’educazione di qualità e la diffusione dello spagnolo come lingua globale. Questa alleanza consolida i legami tra Next Educación e l’Italia nell’ambito educativo e culturale, promuovendo l’apprendimento continuo e intensificando la collaborazione tra le due istituzioni.

Il legame tra Next Educación e l’Istituto Cervantes di Roma non si basa solo sulla vocazione internazionale della scuola, ma rappresenta anche una garanzia di prestigio e eccellenza accademica per i suoi studenti. Attualmente, oltre 50 studenti italiani di Next Educación frequentano master in diverse aree, tra cui Comunicazione, Politica, Business, Big Data, Green Economy e Imprenditorialità. Come affermato dal presidente di Next Educación, il Dr. Manuel Campo Vidal, “la collaborazione tra Italia e Spagna ha un grande potenziale di crescita in tutti gli ambiti e deve essere valorizzata”. A sua volta, il direttore dell’Istituto Cervantes di Roma, Ignacio Peyró, ha dichiarato che “l’interesse per la lingua spagnola in Italia non solo è molto rilevante, ma cresce di anno in anno”.

Next Educación offre un’ampia varietà di master, disponibili in modalità presenziale a Madrid, semipresenziale o online. Inoltre, l’istituzione è stata riconosciuta con prestigiosi riconoscimenti, tra cui quello di Migliore Business School di Madrid, secondo la classifica “6 Mejores”, e la sua inclusione tra le 25 migliori business school di Spagna nel ranking Innovatec.

Questa alleanza garantisce anche un’offerta esclusiva per studenti ed ex studenti di Next Educación. Grazie all’accordo, essi potranno beneficiare di uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione agli esami DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera), facilitando l’accesso a una certificazione ufficiale riconosciuta a livello internazionale, che migliora le loro opportunità accademiche e professionali. In questo contesto, Next Educación consolida la sua proiezione internazionale e il suo impegno nella formazione integrale della sua comunità educativa italiana.

Per maggiori informazioni sul processo di iscrizione, gli interessati possono contattare Next Educación all’indirizzo email info@nexteducacion.com.

L’Istituto Cervantes di Roma

L’Istituto Cervantes di Roma fa parte della rete globale dell’Istituto Cervantes, l’ente pubblico di riferimento per l’insegnamento dello spagnolo e la diffusione della cultura ispanica.

Next Educación

Next Educación è un’istituzione accademica con sede a Madrid che offre formazione specializzata in diverse aree.

